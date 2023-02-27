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В Бразилії російський дипломат напав на співвітчизницю, яка протестувала проти війни

27 лютого 2023 08:13
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко
Дві росіянки у Ріо протестували проти війни
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко

Співробітники консульства російської федерації в бразильському Ріо-де-Жанейро напав на своїх співвітчизниць. Ті прийшли протестувати проти загарбницької війни, яку рф веде в Україні.

Про це повідомляє бразильське видання O Tempo.

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Акція протесту

На роковини повномасштабного вторгнення росіянка Уляна Лопатіна, яка живе в Бразилії, разом із співвітчизницею вирішила провести акцію протесту проти дій російської влади.

Вона наклеїла на двері та стіни консульства росії в Ріо-де-Жанейро плакати англійською та португальською мовами з написами "Зупиніть війну", "Путін, на тебе чекає пекло", "Путін іде до біса".

Реакція дипломатів

Один із співробітників російського консульства напав на протестувальниць. 

Зокрема, він вирвав плакат із рук Лопатіної, а іншу учасницю акції протесту вдарив.

Після цього російський дипломат намагався сховатися у будівлі консульства, але його викликали поліцейські.

Нагадаємо, що у різних містах російської федерації до роковин повномасштабного вторгнення відбулися антивоєнні акції протесту. Силовики заарештували понад 50 мітингарів.

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