В Бразилії російський дипломат напав на співвітчизницю, яка протестувала проти війни
Співробітники консульства російської федерації в бразильському Ріо-де-Жанейро напав на своїх співвітчизниць. Ті прийшли протестувати проти загарбницької війни, яку рф веде в Україні.
Про це повідомляє бразильське видання O Tempo.
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Акція протесту
На роковини повномасштабного вторгнення росіянка Уляна Лопатіна, яка живе в Бразилії, разом із співвітчизницею вирішила провести акцію протесту проти дій російської влади.
Вона наклеїла на двері та стіни консульства росії в Ріо-де-Жанейро плакати англійською та португальською мовами з написами "Зупиніть війну", "Путін, на тебе чекає пекло", "Путін іде до біса".
Реакція дипломатів
Один із співробітників російського консульства напав на протестувальниць.
Зокрема, він вирвав плакат із рук Лопатіної, а іншу учасницю акції протесту вдарив.
Після цього російський дипломат намагався сховатися у будівлі консульства, але його викликали поліцейські.
Нагадаємо, що у різних містах російської федерації до роковин повномасштабного вторгнення відбулися антивоєнні акції протесту. Силовики заарештували понад 50 мітингарів.