В Госдуме РФ отреагировали на бунт Пригожина и "вагнеровцев"

Вход в Госдуму РФ. Фото: росСМИ

В России нужен закон, регулирующий деятельность частных военных компаний. Именно так в Госдуме РФ отреагировали на бунт от Пригожина и "вагнеровцев".

Об этом сообщают росСМИ.

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О законе, который будет регулировать деятельность частных военных компаний в РФ, заявил Председатель Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Он также заявил, что сейчас "работают над тем, чтобы подготовить такой закон и принять его".

Картаполов также заявил, что те участники ПИК "Вагнер", которые были в Ростове-на-Дону, "ничего плохого не делали, они выполняли приказы своего командования".

"Они никого не оскорбляли, ничего не ломали. К ним нет ни малейших претензий ни у кого – ни жителей Ростова, ни военнослужащих Южного военного округа, ни правоохранительных органов. Так какие к ним вопросы? К ним никаких претензий нет. Если они захотят подписать контракт с Минобороны, они его подпишут. Если не захотят, то здесь каждый человек может выбирать свою судьбу, будет заниматься чем-нибудь другим" , - говорит Картаполов.

Судьба ППК "Вагнер" неизвестна

В российской госдуме заявляют, что по состоянию на данный момент судьба ПИК "Вагнер" до конца неизвестна.

"Сначала надо с этим определиться. Что будет с ней? Какие останутся подразделения? Останутся ли они вообще? Как они будут называться? Кому будут подчиняться? Ведь, кроме тех подразделений, которые находятся в зоне спецоперации, есть много сотрудников этой НДС в других местах", – говорит Картаполов.

В Госдуме РФ отреагировали на бунт от Пригожина и "вагнеровцев". Скриншот

Напомним, ранее мы писали, что во время бунта Пригожина "вагнеровцы" с легкостью уничтожали российскую военную технику. В частности, сообщалось о сбитии трех российских вертолетов.

Впоследствии в сети показали сожженную российскую технику , которую уничтожили наемники Пригожина. Среди них есть редкие и ценные единицы для РФ. Речь шла о вертолете, российском самолете Ил-22М-11 и т.д.

Добавим, 24 июня, наемники ППК "Вагнер" отказались повиноваться военному руководству РФ. Также мы сообщали, что представители ПИК "Вагнер" начали свою "спецоперацию" с пересечения КПП , где им даже не пытаются препятствовать российские военные.