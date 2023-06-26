Вхід до Держдуми РФ. Фото: росЗМІ

У Росії потрібен закон, який регулював би діяльність приватних військових компаній. Саме так у Держдуми РФ відреагували на бунт від Пригожина та "вагнерівців".

Про це повідомляють росЗМІ.

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Про закон, який регулюватиме діяльність приватних військових компаній у РФ заявив Голова Комітету Держдуми з оборони Андрій Картаполов.

Він також заявив, що зараз "працюють над тим, щоб підготувати такий закон і прийняти його".

Картаполов також заявив, що ті учасники ПВК "Вагнер", які були в Ростові-на-Дону, "нічого поганого не робили, вони виконували накази свого командування".

"Вони нікого не ображали, нічого не ламали. До них немає ні найменших претензій ні в кого – ні жителів Ростова, ні військовослужбовців Південного військового округу, ні правоохоронних органів. Тож які до них питання? До них жодних претензій немає. Якщо вони захочуть підписати контракт із Міноборони, вони його підпишуть. Якщо не захочуть, то тут кожна людина може вибирати свою долю, займатиметься чимось іншим", — каже Картаполов.

Доля ПВК "Вагнер" невідома

У російській держдумі заявляють, що станом на зараз доля ПВК "Вагнер" до кінця невідома.

"Спочатку треба з цим визначитись. Що буде з нею? Які залишаться підрозділи? Чи залишаться вони взагалі? Як вони називатимуться? Кому підкорятимуться? Адже, крім тих підрозділів, які знаходяться в зоні спецоперації, є багато співробітників цієї ПВК в інших місцях", – каже Картаполов.

В Держдумі РФ відреагували на бунт від Пригожина та "вагнерівців". Скриншот

Нагадаємо, раніше ми писали, що під час військового бунту Пригожина "вагнерівці" з легкістю знищували російську військову техніку. Зокрема, повідомлялося про збиття трьох російських гелікоптерів.

Згодом у мережі показали спалену російську техніку, яку знищили найманці Пригожина. Серед них є рідкісні та цінні одиниці для РФ. Йшлося про гвинтокрил, російський літак Іл-22М-11 тощо.

Додамо, 24 червня, найманці ПВК "Вагнер" відмовилися коритися військовому керівництву РФ. Також ми повідомляли, що представники ПВК "Вагнер" розпочали свою "спецоперацію" з перетину КПП, де їм навіть не намагаються перешкоджати російські військові.