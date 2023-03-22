В Эдинбурге перевернулось большое судно: пострадали люди
У берегов Эдинбурга перевернулось большое судно. Шотландская служба скорой помощи сообщила, что 15 человек были доставлены в больницу и 10 — получили медицинскую помощь на месте инцидента.
Об этом сообщает BBC News.
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Подробности
Об инциденте стало известно после того, как исследовательское судно "Буревестник" вышло со своего места в сухом доке.
Людей попросили не посещать отделения скорой помощи в Королевском госпитале Эдинбурга, если это не является неотложной потребностью.
На фото можно увидеть, что 3000-тонное судно наклонилось под углом 45 градусов.
Шотландская служба скорой помощи сообщила, что получила вызов на место происшествия в 08:29 и доставила 15 пациентов в больницу. Еще десять человек получили помощь и были выписаны сразу.
На место происшествия были направлены пять карет скорой помощи, санитарный самолет, три травматологические бригады, бригада специального назначения, три бригады парамедиков и автомобиль для транспортировки пациентов.
Полиция призвала общественность избегать этого района, чтобы обеспечить доступ экстренных служб.
Береговая охрана направила команды из Фишерроу, Южного Квинсферри и Кингхорна на место происшествия в рамках межведомственного реагирования.
Пожарно-спасательная служба сообщила, что направила четыре пожарных машины и "ряд специалистов".
Глава городского совета Эдинбурга Камми Дэй подчеркнул, что он "глубоко обеспокоенный" новостью об этом инциденте.
"Мои мысли со всеми пострадавшими. Желаю им полного и быстрого выздоровления", — отметил Дэй.
Напомним, 12 марта, в Средиземном море перевернулось судно, следовавшее из Ливии в направлении Италии. Несколько десятков человек считаются пропавшими без вести или погибшими.