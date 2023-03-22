В Единбурзі перекинулося велике судно: постраждали люди

Судно, яке перекинулося

Біля берегів Единбургу перекинулося велике судно. Шотландська служба швидкої допомоги повідомила, що 15 осіб було доставлено до лікарні та 10 — отримали медичну допомогу на місці інциденту.

Про це повідомляє BBC News.

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Про інцидент стало відомо після того, як дослідницьке судно "Буревісник" вийшло зі свого місця в сухому доці.

Людей попросили не відвідувати відділення швидкої допомоги в Королівському госпіталі Единбурга, якщо це не є невідкладною потребою.

На світлині можна побачити, що 3000-тонне судно нахилилося під кутом 45 градусів.

Шотландська служба швидкої допомоги повідомила, що отримала виклик на місце події о 08:29 та доставила 15 пацієнтів до лікарні. Ще десять осіб отримали допомогу й були виписані відразу.

На місце події було направлено п'ять карет швидкої допомоги, санітарний літак, три травматологічні бригади, бригаду спеціального призначення, три бригади парамедиків та автомобіль для транспортування пацієнтів.

Поліція закликала громадськість уникати цього району, щоб забезпечити доступ екстрених служб.

Берегова охорона направила команди з Фішерроу, Південного Квінсферрі та Кінгхорна на місце події в рамках міжвідомчого реагування.

Пожежно-рятувальна служба повідомила, що направила чотири пожежні машини та "ряд спеціалістів".

Голова міської ради Единбурга Каммі Дей наголосив, що він "глибоко стурбований" новиною про цей інцидент.

"Мої думки з усіма постраждалими. Бажаю їм повного та швидкого одужання", — зазначив Дей.

Нагадаємо, 12 березня, у Середземному морі перекинулося судно, яке прямувало з Лівії в напрямку Італії. Кілька десятків людей вважаються зниклими безвісти або загиблими.