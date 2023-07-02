В Эстонии будут выписывать штрафы до 10 тыс. евро за русский язык в школах

Дети в школе. Фото: Pexels

С 1 августа в Эстонии будут штрафовать русскоязычные школы за нарушение языковых требований. Им придется заплатить до 10 тысяч евро.

Об этом сообщает Err.ee.

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Штрафы за русский язык в Эстонии

Языковой департамент начнет проверять уровень владения учителями эстонским языком, посещая их уроки. Ранее в стране уже штрафовали за нарушение правил. Денежное взыскание было в размере 640 евро.

С 1 августа Языковой департамент и Министерство образования и науки будут иметь право штрафовать школы, нарушающие языковые требования, на сумму до 9 600 евро.

"Это будет иметь действие. Потому что мы уже видели, что предписания, выданные физическим лицам, не имели своего эффекта. А этот новый размер штрафа распространяется на юридических лиц", — сказал координатор перехода на эстоноязычное обучение Министерства образования Ингар Дуболазов.

Мэр города Нарва Катри Райк считает, что повышение штрафа является отличным сигналом для городских чиновников, не понимающих важности образования на эстонском языке.

"Понятно, когда штраф большой, — сейчас 600 евро, это было смешно, это местное самоуправление с легкой руки платило, — но 10 000, когда у тебя пять директоров, тогда у тебя 50 000, и я думаю, здесь горсовет начинает думать, что надо делать", — сказал Райк.

Языковой департамент также получил право ходить и проверять, что происходит на уроках в школах страны.

"Действительно, до сих пор проверки были довольно формальными. Мы смотрим, выполняет ли учитель требования по языку, есть ли у него нужная категория, но как он может применить язык в классе, что является самым важным, мы не знаем. Но мы знаем по результатам обучения, что эти результаты не самые лучшие. Мы не удовлетворены уровнем владения эстонским языком выпускников начальной школы и даже гимназии", — сказал генеральный директор Языкового департамента Ильмар Томуск.

По данным департамента, всего в Эстонии около 2 500 учителей владеют родным языком на недостаточном уровне.

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