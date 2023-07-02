Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Світ arrow В Естонії виписуватимуть штрафи до 10 тис. євро за російську мову в школах arrow

В Естонії виписуватимуть штрафи до 10 тис. євро за російську мову в школах

2 липня 2023 14:24
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
В Естонії виписуватимуть штрафи до 10 тис. євро за російську мову в школах
Діти в школі. Фото: Pexels
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

З 1 серпня в Естонії будуть штрафувати російськомовні школи за порушення мовних вимог. Їм доведеться заплатити до 10 000 євро. 

Про це повідомляє Err.ee.

Читайте також:

Штрафи за російську мову в Естонії

Мовний департамент почне перевіряти рівень володіння вчителями естонською мовою, відвідуючи їхні уроки. Раніше у країні вже штрафували за порушення правил. Грошове стягнення було в розмірі 640 євро. 

З 1 серпня Мовний департамент та Міністерство освіти і науки матиме право штрафувати школи, які порушують мовні вимоги, на суму до 9 600 євро.

"Це матиме дію. Тому що ми вже бачили, що приписи, видані фізичним особам, не мали свого ефекту. А цей новий розмір штрафу поширюється на юридичних осіб", — сказав координатор переходу на естономовне навчання Міністерства освіти Інгар Дуболазов.

Мер міста Нарва Катрі Райк вважає, що підвищення штрафу є чудовим сигналом для міських чиновників, які не розуміють важливості освіти естонською мовою.

"Зрозуміло, коли штраф великий, — зараз 600 євро, це було смішно, це місцеве самоврядування з легкої руки платило, — але 10 000, коли в тебе п'ять директорів, тоді в тебе 50 000, і я думаю, тут міськрада починає думати, що треба робити", — сказав Райк.

Мовний департамент також отримав право ходити і перевіряти, що насправді відбувається на уроках у школах країни. 

"Дійсно, досі перевірки були доволі формальними. Ми дивимося, чи виконує вчитель вимоги з мови, чи має він потрібну категорію, але як він може застосувати мову в класі, що є найважливішим, ми не знаємо. Але ми знаємо за результатами навчання, що ці результати не найкращі. Ми не задоволені рівнем володіння естонською мовою випускників початкової школи і навіть гімназії", — сказав генеральний директор Мовного департаменту Ільмар Томуск.

За даними департаменту, загалом в Естонії близько 2 500 вчителів володіють рідною мовою на недостатньому рівні.

Нагадаємо, Естонія передасть Україні новий пакет військової допомоги. До нього увійшло, зокрема, обладнання для боротьби з дронами.

Також ми писали, що парламент Естонії ухвалив рішенням про створення спеціального трибуналу для країни-агресорки Росії. Естонські депутати зазначили, що війна РФ проти України є найжорстокішим актом агресії у Європі з часів Другої світової війни.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:38 Мобілізація в Україні: яка область лідирує за кількістю ухилянтів

06:08 Співробітники ТЦК відбирають телефони та особисті речі: як діяти українцям

08:07 Зарплата у 16 тис. грн: українцям запропонують нову професію

06:23 Підвищення пенсій з 1 липня: які суми отримають українці

06:40Брухт кольорових металів: скільки коштує 1 кг міді по регіонах України

None

Нові комунальні тарифи, ціни на бензин, пенсії і штрафи: що чекає на українців з 1 липня

05:35 Обмежено придатних мобілізуватимуть, але є важлива умова: що варто знати

Новина з відео

03:24 Сержант Маркус відповів на жорстке відео Бутусова з військовими

09:51 Мудрик продовжить кар'єру у топклубі: готують трансфер

22:46 З січня в Україні заборонять популярний товар: про що йдеться

Новина з відео

15:55 Мобілізований Козловський з автоматом в руках записав перше відео в ЗСУ

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз