В Естонії виписуватимуть штрафи до 10 тис. євро за російську мову в школах

Діти в школі. Фото: Pexels

З 1 серпня в Естонії будуть штрафувати російськомовні школи за порушення мовних вимог. Їм доведеться заплатити до 10 000 євро.

Про це повідомляє Err.ee.

Читайте також:

Штрафи за російську мову в Естонії

Мовний департамент почне перевіряти рівень володіння вчителями естонською мовою, відвідуючи їхні уроки. Раніше у країні вже штрафували за порушення правил. Грошове стягнення було в розмірі 640 євро.

З 1 серпня Мовний департамент та Міністерство освіти і науки матиме право штрафувати школи, які порушують мовні вимоги, на суму до 9 600 євро.

"Це матиме дію. Тому що ми вже бачили, що приписи, видані фізичним особам, не мали свого ефекту. А цей новий розмір штрафу поширюється на юридичних осіб", — сказав координатор переходу на естономовне навчання Міністерства освіти Інгар Дуболазов.

Мер міста Нарва Катрі Райк вважає, що підвищення штрафу є чудовим сигналом для міських чиновників, які не розуміють важливості освіти естонською мовою.

"Зрозуміло, коли штраф великий, — зараз 600 євро, це було смішно, це місцеве самоврядування з легкої руки платило, — але 10 000, коли в тебе п'ять директорів, тоді в тебе 50 000, і я думаю, тут міськрада починає думати, що треба робити", — сказав Райк.

Мовний департамент також отримав право ходити і перевіряти, що насправді відбувається на уроках у школах країни.

"Дійсно, досі перевірки були доволі формальними. Ми дивимося, чи виконує вчитель вимоги з мови, чи має він потрібну категорію, але як він може застосувати мову в класі, що є найважливішим, ми не знаємо. Але ми знаємо за результатами навчання, що ці результати не найкращі. Ми не задоволені рівнем володіння естонською мовою випускників початкової школи і навіть гімназії", — сказав генеральний директор Мовного департаменту Ільмар Томуск.

За даними департаменту, загалом в Естонії близько 2 500 вчителів володіють рідною мовою на недостатньому рівні.

Нагадаємо, Естонія передасть Україні новий пакет військової допомоги. До нього увійшло, зокрема, обладнання для боротьби з дронами.

Також ми писали, що парламент Естонії ухвалив рішенням про створення спеціального трибуналу для країни-агресорки Росії. Естонські депутати зазначили, що війна РФ проти України є найжорстокішим актом агресії у Європі з часів Другої світової війни.