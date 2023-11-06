В Иерусалиме застрелили 16-летнего палестинца, — Sky News
В Иерусалиме полиция застрелила палестинского подростка. Это произошло после того, как он напал с ножом на двух пограничников и ранил их.
Об этом пишет Sky News.
Полиция застрелила палестинца в Иерусалиме
Правоохранители отмечают, что 16-летний палестинец был застрелен после ножевых ранений двух пограничников в Иерусалиме.
По данным израильской экстренной службы, парамедики оказали помощь двум пострадавшим, одна из которых, вероятно женщина находится в критическом состоянии. Другие пограничники открыли огонь по нападающему, убив его.
Известно, что нападение произошло у Цветочных ворот (также известных как Ворота Ирода), которые являются северным входом в Старый город, к востоку от Дамасских ворот.
Напомним, что Израиль впервые в мире сбил баллистическую ракету в космосе. Ее запустили из Йемена в направлении израильского портового города Эйлат, и она пролетела около 1600 км в высоту.
Читайте Новини.LIVE!