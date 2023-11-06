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В Иерусалиме застрелили 16-летнего палестинца, — Sky News

6 ноября 2023 13:16
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В Иерусалиме застрелили 16-летнего палестинца, — Sky News
Израильская полиция в Иерусалиме. Фото: Reuters
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Иерусалиме полиция застрелила палестинского подростка. Это произошло после того, как он напал с ножом на двух пограничников и ранил их.

Об этом пишет Sky News.

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Полиция застрелила палестинца в Иерусалиме

Правоохранители отмечают, что 16-летний палестинец был застрелен после ножевых ранений двух пограничников в Иерусалиме.

По данным израильской экстренной службы, парамедики оказали помощь двум пострадавшим, одна из которых, вероятно женщина находится в критическом состоянии. Другие пограничники открыли огонь по нападающему, убив его.

Известно, что нападение произошло у Цветочных ворот (также известных как Ворота Ирода), которые являются северным входом в Старый город, к востоку от Дамасских ворот.

Напомним, что Израиль впервые в мире сбил баллистическую ракету в космосе. Ее запустили из Йемена в направлении израильского портового города Эйлат, и она пролетела около 1600 км в высоту.

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