В Иерусалиме застрелили 16-летнего палестинца, — Sky News

Израильская полиция в Иерусалиме. Фото: Reuters

В Иерусалиме полиция застрелила палестинского подростка. Это произошло после того, как он напал с ножом на двух пограничников и ранил их.

Об этом пишет Sky News.

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Правоохранители отмечают, что 16-летний палестинец был застрелен после ножевых ранений двух пограничников в Иерусалиме.

По данным израильской экстренной службы, парамедики оказали помощь двум пострадавшим, одна из которых, вероятно женщина находится в критическом состоянии. Другие пограничники открыли огонь по нападающему, убив его.

Известно, что нападение произошло у Цветочных ворот (также известных как Ворота Ирода), которые являются северным входом в Старый город, к востоку от Дамасских ворот.

Напомним, что Израиль впервые в мире сбил баллистическую ракету в космосе. Ее запустили из Йемена в направлении израильского портового города Эйлат, и она пролетела около 1600 км в высоту.