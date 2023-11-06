В Єрусалимі застрелили 16-річного палестинця, — Sky News

Ізраїльська поліція у Єрусалимі. Фото: Reuters

У Єрусалимі поліція застрелила палестинського підлітка. Це сталося після того, як він напав з ножем на двох прикордонників й поранив їх.

Про це пише Sky News.

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Правоохоронці зазначають, що 16-річний палестинець був застрелений після ножових поранень двох прикордонників в Єрусалимі.

За даними ізраїльської екстреної служби, парамедики надали допомогу двом постраждалим, одна з яких, ймовірно, жінка, перебуває у критичному стані. Інші прикордонники відкрили вогонь по нападнику, вбивши його.

Відомо, що напад стався біля Квіткових воріт (також відомих як Ворота Ірода), які є північним входом у Старе місто, на схід від Дамаських воріт.

Нагадаємо, що Ізраїль вперше у світі збив балістичну ракету в космосі. Її запустили з Ємену в напрямку ізраїльського портового міста Ейлат, і вона пролетіла близько 1600 км у висоту.