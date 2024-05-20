В ЕС отреагировали на заявление еврокомиссара о "солидарности ЕС" после гибели президента Ирана

Погибший президент Ирана Ибрагим Раиси. Фото: Reuters

После известия об аварии вертолета с президентом Ирана Ибрагимом Раиси комиссар ЕС по вопросам кризисного управления Янез Ленарчич подписал свой пост хештегом "EUSolidarity". Это вызвало негодование у политиков ЕС.

Об этом сообщило издание BILD в понедельник, 20 мая.

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В ответ на запрос из Тегерана европейский комиссар из Словении объявил о предоставлении доступа к спутниковой системе Copernicus EMS для помощи в поиске. Он также добавил хэштег "EUSolidarity" к своему сообщению.

Многочисленные политики были шокированы этой "солидарностью" с тираническим правительством, предоставляющим дроны Российской Федерации, использующей их в войне против Украины. Также Иран сам нападает на Израиль и удручает своих граждан.

"Война дронов против Украины, а вы говорите о солидарности ЕС? Отвратительно!", — заявил депутат Бундестага Родерих Кизеветтер.

На сообщение Ленарчича отреагировал и победитель парламентских выборов в Нидерландах Герт Уилдерс.

"Солидарность ЕС со злом!", — написал политик.

Депутат Бундестага Гитта Коннеманн также не осталась в стороне.

"Поддержка массового убийцы. Иранский террористический режим не разделяет с ЕС никаких ценностей или целей. Как далеко должно зайти наше самоотречение? Это позорно", — высказалась депутат.

Бельгийский политик Тео Франкен также возмутился запись Ленарчича.

"Вы с ума сошли?! Этот мужчина — первоклассный массовый убийца. Что дальше? Спасение Путина?", – заявил Франкен.

Напомним, неподалеку от города Джульфы на границе с Азербайджаном произошла авария с вертолетом, на борту которого находился президент Ирана.

20 мая в иранских горах обнаружили вертолет, в котором погибли действующий президент Ирана Ибрагим Раиси и министр иностранных дел страны Хоссейн Амир-Абдоллахян.

Впоследствии стало известно, что исполнять обязанности президента Ирана после гибели Ибрагима Раиси будет первый вице-президент страны Мохаммад Мохбер. Согласно Конституции Ирана, в течение 50 дней должны пройти внеочередные президентские выборы.