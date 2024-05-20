В ЄС відреагували на заяву єврокомісара про "солідарність ЄС" після загибелі президента Ірану
Після звістки про аварію вертольота з президентом Ірану Ібрагімом Раїсі, комісар ЄС з питань кризового управління Янез Ленарчич підписав свій пост хештегом "EUSolidarity". Це викликало обурення у політиків ЄС.
Про це повідомило видання BILD у понеділок, 20 травня.
Реакції політиків на допис єврокомісара
У відповідь на запит з Тегерана, європейський комісар зі Словенії оголосив про надання доступу до супутникової системи Copernicus EMS для допомоги у пошуку. Він також додав хештег "EUSolidarity" до свого повідомлення.
Численні політики були шоковані цією "солідарністю" з тиранічним урядом, який надає дрони Російській Федерації, яка використовує їх у війні проти України. Також Іран сам нападає на Ізраїль та пригнічує своїх громадян.
"Війна дронів проти України, а ви говорите про солідарність ЄС? Огидно!", — заявив депутат Бундестагу Родеріх Кізеветтер.
На допис Ленарчича відреагував і переможець парламентських виборів у Нідерландах Герт Вілдерс.
"Солідарність ЄС зі злом!", — написав політик.
Депутатка Бундестагу Гітта Коннеманн також не залишилася осторонь.
"Підтримка масового вбивці. Іранський терористичний режим не поділяє з ЄС жодних цінностей чи цілей. Як далеко має зайти наше самозречення? Це ганебно", — висловилася депутатка.
Бельгійський політик Тео Франкен також обурився дописом Ленарчича.
"Ви з глузду з'їхали?! Цей чоловік — першокласний масовий убивця. Що далі? Порятунок Путіна?", — заявив Франкен.
Нагадаємо, неподалік від міста Джульфи на кордоні з Азербайджаном сталася аварія з гелікоптером, на борту якого був президент Ірану.
20 травня в іранських горах знайшли вертоліт, у якому загинули чинний президент Ірану Ібрагім Раїсі та міністр закордонних справ країни Хоссейн Амір-Абдоллахян.
Згодом стало відомо, що виконувати обов'язки президента Ірану після загибелі Ібрагіма Раїсі буде перший віцепрезидент країни Мохаммад Мохбер. Згідно з Конституцією Ірану, протягом 50 днів мають пройти позачергові президентські вибори.
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