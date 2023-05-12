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В Индии из-за утечки газа с завода госпитализировали 25 школьников

12 мая 2023 08:36
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач
В Индии из-за утечки газа с завода госпитализировали 25 школьников
Пакистанско-арабский нефтеперерабатывающий завод в центральном Пенджабе. Фото:Reuters
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач

В четверг, 11 мая, учеников из местной школы госпитализировали из-за подозрения на утечку газа из соседнего завода в штате Пенджаб на севере Индии. Инцидент произошел в городе Нангал округа Рупнагар.

Об этом сообщает News.cn.

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"Сегодня 30 учеников и учитель из общественной школы Saint Soldier Divine были доставлены в больницу после того, как они пожаловались на одышку. Пять детей выписали, еще 25 попали и находятся под наблюдением", — сказал местный депутат.

Отмечается, что школу в штате Пенджаб немедленно закрыли.

Инцидент произошел спустя несколько дней после того, как 11 человек погибли в результате утечки газа в районе Гиаспура в штате Лудхиана.

Министр образования Пенджаба Харджот Сингх Бейнз обратился в социальные сети из-за утечки газа и сказал, что нет необходимости паниковать. Он прибыл в школу и больницу и поинтересовался состоянием здоровья учащихся и работников школы.

Местные власти распорядились провести расследование.

"Предварительное расследование указывает на утечку газа аммиака с завода National Fertilizer Limited в Нангале. Наши команды посетили место и начали расследование", — сказал старший чиновник Управления контроля загрязнения Пенджаба Адарш Пал Видж.

Напомним, что 8 мая в штате Керала в Индии перевернулась туристическая лодка. Погиб по меньшей мере двадцать один человек.

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