В Індії через витік газу з заводу госпіталізували 25 школярів

Пакистансько-арабський нафтопереробний завод в центральному Пенджабі. Фото:Reuters

У четвер, 11 травня, учнів з місцевої школи госпіталізували через підозру на витік газу з сусіднього заводу в штаті Пенджаб на півночі Індії. Інцидент стався в місті Нангал округу Рупнагар.

Про це повідомляє News.cn.

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"Сьогодні 30 учнів і вчитель з громадської школи Saint Soldier Divine були доставлені в лікарню після того, як вони поскаржилися на задишку. П’ятьох дітей виписали, ще 25 потрапили та перебувають під спостереженням", — сказав місцевий депутат.

Зазначається, що школу в штаті Пенджаб негайно закрили.

Інцидент стався через кілька днів після того, як 11 людей загинули внаслідок витоку газу в районі Гіаспура в штаті Лудхіана.

Міністр освіти Пенджабу Харджот Сінгх Бейнз звернувся до соціальних мереж через витік газу та сказав, що немає необхідності панікувати. Він прибув до школи та лікарні і поцікавився станом здоров’я учнів та працівників школи.

Місцева влада розпорядилась провести розслідування.

"Попереднє розслідування вказує на витік газу аміаку з заводу National Fertilizer Limited у Нангалі. Наші команди відвідали місце та розпочали розслідування", — сказав старший чиновник Управління контролю забруднення Пенджабу Адарш Пал Відж.

Нагадаємо, що 8 травня в штаті Керала в Індії перекинувся туристичний човен. Загинула щонайменше двадцять одна людина.