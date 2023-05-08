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В Індії внаслідок перекидання туристичного човна загинуло понад 20 людей

8 травня 2023 07:57
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
В Індії внаслідок перекидання туристичного човна загинуло понад 20 людей
Внаслідок перекидання пасажирського човна в Індії загинуло понад 20 осіб. Фото: REUTERS
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Сьогодні, 8 травня, в Індії, штат Керала, перекинувся туристичний човен. Загинула щонайменше двадцять одна людина.

Про це повідомляє BBC.

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Деталі інциденту

На борту човна перебували близько 50 осіб, це майже вдвічі перевищує місткість човна, йдеться в повідомленні. Більшість з них — діти шкільного віку.

Як зазначають, кількість жертв та загиблих може зрости, адже станом на зараз не всі пасажири були знайдені. Тривають рятувальні роботи, а судно витягують із води.

Поліція повʼязує інцидент на воді із перенаселеністю даної місцини.

"Приблизно 10 постраждалих госпіталізовані, четверо з них у критичному стані. Ті, хто вижив, повідомили місцевим ЗМІ, що на багатьох пасажирах не було рятувальних жилетів", — йдеться в повідомленні. 

Точна кількість зниклих безвісти пасажирів не була відома.

Влада з'ясовує причини аварії.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у місті Лудхіяна в Індії стався витік невідомого газу. Загинули щонайменше 11 людей, ще декількох жителів знайшли непритомними вдома.

А також повідомляли, що завдяки Індії російська нафта повернулась на ринок Європи в обхід санкцій. Країна закуповує найдешевшу російську нафту, перероблює її на дизельне паливо та доставляє до Європи з націнкою, йдеться в повідомленні.

 

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