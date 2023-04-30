В Індії через витік невідомого газу загинули 11 людей
Сьогодні у місті Лудхіяна і Індії стався витік невідомого газу. Загинули щонайменше 11 людей, ще декількох жителів знайшли непритомними вдома.
Про це пише ВВС.
Що відомо
Мешканці почали сповіщати рятувальні служби міста про те, що їм важко дихати. Житетів довелося евакуювати. Четверо перебувають на лікуванні в лікарні. Невизначена кількість дітей загинула.
Припускають, що газ міг поширюватись із люків.
"Ми збираємося зібрати зразки з люків. Цілком імовірно, що якийсь хімічний засіб прореагував з метаном у люках", — зазначив комісар міста Сурабхі Маліка.
Також у повідомленні кажуть, що інцидент стався біля молочного магазину.
"Люди, які вранці приходили купувати молоко, падали на вулиці без свідомості", – розповідає місцевий депутат Раджіндер Пал Каур Чхіна.
Раніше ми повідомляли, що у Львівській області також стався витік газу. аварію на газопроводі зупинили швидко.