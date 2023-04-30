Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Світ arrow В Індії через витік невідомого газу загинули 11 людей arrow

В Індії через витік невідомого газу загинули 11 людей

30 квітня 2023 18:10
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
В Індії через витік невідомого газу загинули 11 людей
В Індії стався витік невідомого газу. Фото: REUTERS
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Сьогодні у місті Лудхіяна і Індії стався витік невідомого газу. Загинули щонайменше 11 людей, ще декількох жителів знайшли непритомними вдома.

Про це пише ВВС.

Читайте також:

Що відомо

Мешканці почали сповіщати рятувальні служби міста про те, що їм важко дихати. Житетів довелося евакуювати. Четверо перебувають на лікуванні в лікарні. Невизначена кількість дітей загинула.

Припускають, що газ міг поширюватись із люків.

"Ми збираємося зібрати зразки з люків. Цілком імовірно, що якийсь хімічний засіб прореагував з метаном у люках", — зазначив комісар міста Сурабхі Маліка.

Також у повідомленні кажуть, що інцидент стався біля молочного магазину.

"Люди, які вранці приходили купувати молоко, падали на вулиці без свідомості", – розповідає місцевий депутат Раджіндер Пал Каур Чхіна.

Раніше ми повідомляли, що у Львівській області також стався витік газу. аварію на газопроводі зупинили швидко. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

18:04 Диктатор, вбивця та кат: як виглядають двійники Путіна

Оновлено

19:37 Знаки Зодіаку: дати, характеристика та класифікація

23:40 Вакансії в ЗСУ: кого потребує українське військо

07:38 Рекордні борги за комунальні послуги: що пропонує уряд

20:30 Що загрожує одеситам за неявку до військкомату

Захисники мають повернутися додому: одеські волонтери готуються до експедиції з пошуку тіл загиблих

15:34 Дружина Усика похизувалась фігурою у відвертому купальнику на екзотичному відпочинку

07:32Залужний розповів, скільки ракет Росія випустила по Україні під час останньої атаки

19:17 Яремчук гратиме в одному чемпіонаті з Мудриком та Зінченком

07:40 Оперативна ситуація на фронті: Генштаб попереджує про нові ракетні удари

17:55 Якщо вручили повістку прямо в авто: адвокат розповів, чи це законно

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB