В Індії через витік невідомого газу загинули 11 людей

В Індії стався витік невідомого газу. Фото: REUTERS

Сьогодні у місті Лудхіяна і Індії стався витік невідомого газу. Загинули щонайменше 11 людей, ще декількох жителів знайшли непритомними вдома.

Про це пише ВВС.

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Що відомо

Мешканці почали сповіщати рятувальні служби міста про те, що їм важко дихати. Житетів довелося евакуювати. Четверо перебувають на лікуванні в лікарні. Невизначена кількість дітей загинула.

Припускають, що газ міг поширюватись із люків.

"Ми збираємося зібрати зразки з люків. Цілком імовірно, що якийсь хімічний засіб прореагував з метаном у люках", — зазначив комісар міста Сурабхі Маліка.

Також у повідомленні кажуть, що інцидент стався біля молочного магазину.

"Люди, які вранці приходили купувати молоко, падали на вулиці без свідомості", – розповідає місцевий депутат Раджіндер Пал Каур Чхіна.

Раніше ми повідомляли, що у Львівській області також стався витік газу. аварію на газопроводі зупинили швидко.