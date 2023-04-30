В Индии из-за утечки неизвестного газа погибли 11 человек

В Индии произошла утечка неизвестного газа. Фото: REUTERS

Сегодня в городе Лудхияна и Индии произошла утечка неизвестного газа. Погибли по меньшей мере 11 человек, еще нескольких жителей нашли без сознания дома.

Об этом пишет BBC.

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Жители начали извещать спасательные службы города о том, что им тяжело дышать. Житей пришлось эвакуировать. Четверо находятся на лечении в больнице. Неопределенное количество детей погибло.

Предполагается, что газ мог распространяться из люков.

"Мы собираемся собрать образцы из люков. Вполне вероятно, что какое-то химическое средство прореагировало с метаном в люках" , — отметил комиссар города Сурабхи Малика.

Также в сообщении говорят, что инцидент произошел у молочного магазина.

"Люди, которые утром приходили покупать молоко, падали на улицы без сознания" , – рассказывает местный депутат Раджиндер Пал Каур Чхина.

Ранее мы сообщали, что во Львовской области также произошла утечка газа. аварию на газопроводе остановили быстро.