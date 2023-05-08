В Индии в результате опрокидывания туристической лодки погибли более 20 человек
Сегодня, 8 мая, в Индии, штат Керала, перевернулась туристическая лодка. Погиб по меньшей мере двадцать один человек.
Об этом сообщает BBC.
Детали инцидента
На борту лодки находились около 50 человек, это почти вдвое превышает емкость лодки, говорится в сообщении. Большинство из них — дети школьного возраста.
Как отмечают, количество жертв и погибших может возрасти, ведь по состоянию на данный момент не все пассажиры были найдены. Продолжаются спасательные работы, а судно извлекают из воды.
Полиция связывает инцидент на воде с перенаселенностью данного места.
"Примерно 10 пострадавших госпитализированы, четверо из них — в критическом состоянии. Выжившие сообщили местным СМИ, что на многих пассажирах не было спасательных жилетов", — говорится в сообщении.
Точное количество пропавших без вести пассажиров не было известно.
Власти выясняют причины аварии.
Напомним, ранее мы писали, что в городе Лудхияна в Индии произошла утечка неизвестного газа. Погибли по меньшей мере 11 человек, еще несколько жителей нашли без сознания дома.
А также сообщали, что благодаря Индии российская нефть вернулась на рынок Европы в обход санкций. Страна закупает самую дешевую российскую нефть, перерабатывает ее в дизельное топливо и доставляет в Европу с наценкой, говорится в сообщении.