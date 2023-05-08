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В Индии в результате опрокидывания туристической лодки погибли более 20 человек

8 мая 2023 07:57
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
В Индии в результате опрокидывания туристической лодки погибли более 20 человек
В результате опрокидывания пассажирской лодки в Индии погибли более 20 человек. Фото: REUTERS
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Сегодня, 8 мая, в Индии, штат Керала, перевернулась туристическая лодка. Погиб по меньшей мере двадцать один человек.

Об этом сообщает BBC.

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Детали инцидента

На борту лодки находились около 50 человек, это почти вдвое превышает емкость лодки, говорится в сообщении. Большинство из них — дети школьного возраста.

Как отмечают, количество жертв и погибших может возрасти, ведь по состоянию на данный момент не все пассажиры были найдены. Продолжаются спасательные работы, а судно извлекают из воды.

Полиция связывает инцидент на воде с перенаселенностью данного места.

"Примерно 10 пострадавших госпитализированы, четверо из них в критическом состоянии. Выжившие сообщили местным СМИ, что на многих пассажирах не было спасательных жилетов", — говорится в сообщении.

Точное количество пропавших без вести пассажиров не было известно.

Власти выясняют причины аварии.

Напомним, ранее мы писали, что в городе Лудхияна в Индии произошла утечка неизвестного газа. Погибли по меньшей мере 11 человек, еще несколько жителей нашли без сознания дома.

А также сообщали, что благодаря Индии российская нефть вернулась на рынок Европы в обход санкций. Страна закупает самую дешевую российскую нефть, перерабатывает ее в дизельное топливо и доставляет в Европу с наценкой, говорится в сообщении.

 

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