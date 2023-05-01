В Индии больные эндометриозом женщины страдают от адских мучений из-за табу на женскую боль

Боль при менструации. Фото: Unian

Мария Кагал Редактор международного отдела

Женщины, страдающие эндометриозом в Индии, сталкиваются с культурной стигматизацией и табу вокруг женской боли. Это заставляет их годами мучиться, прежде чем им поставят диагноз.

Об этом пишет издание The Guardian.

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В мире среднее время установления диагноза эндометриоза составляет семь лет. Хотя это заболевание очень распространено — от него страдает каждая десятая женщина. В Индии же, где 42 миллиона женщин страдают этим заболеванием, культурная стигма может сделать эту задержку с диагностированием еще дольше.

"Ад на земле, нестерпимая боль", — так Рухи Сингх, девушка из Индии описывает свой опыт борьбы с эндометриозом. Ей понадобилось более 10 лет, чтобы получить диагноз у почти 20 врачей. "Я ежемесячно проходила УЗИ, где мне говорили, что все чисто и я должна "заниматься йогой" или "забеременеть"", — рассказывает Сингх.

Нехватка знаний среди медицинских работников в сочетании с культурными верованиями и мифами приводит к тому, что в сельской местности, где нет доступных диагностических и лечебных учреждений, диагноз может устанавливаться гораздо дольше.

Проблемы, с которыми сталкиваются женщины при лечении эндометриоза, являются "симптомом большего гендерного болевого разрыва", — говорит Сингх.

"Женщинам часто говорят, что некая боль — это нормально. Черт побери, мы даже сближаемся из-за этого. Но многие женщины не имеют никакого представления о том, что такое боль. Должна сказать, что женщины также пренебрежительно — если не больше — относятся к боли, с которой сталкиваются другие женщины, потому что нет способа объяснить кому-то, как отличить "нормальную" боль от "боли при эндометриозе"".

Чтобы решить эту проблему, необходимо проводить просветительские и информационные кампании среди населения, а также создавать многопрофильные центры лечения эндометриоза как в государственных, так и в частных медицинских учреждениях.

Важно развеять миф о том, что боль при менструации — это нормально, — говорят эксперты. Чтобы девушки-подростки и женщины, которые испытывают дискомфорт при менструации, не пренебрегали этой проблемой и могли своевременно диагностировать болезнь.

В последние годы врачи, активисты и исследовательские группы повысили осведомленность об этой болезни в Индии, призывая правительство разработать рекомендации по лечению и приложить больше усилий для повышения осведомленности. Но, несмотря на недавние изменения, женщинам до сих пор часто приходится обращаться к YouTube-блоггерам или следить за опытом других в социальных сетях, чтобы узнать об эндометриозе.

Напомним, численность населения в Индии стремительно растет. И уже в ближайшее время страна может перегнать Китай по этому показателю.