В Індії хворі на ендометріоз жінки страждають від пекельних мук через табу на жіночий біль

Біль при менструації. Фото: Unian

Марія Кагал Редактор міжнародного відділу

Жінки, які страждають на ендометріоз в Індії, стикаються з культурною стигматизацією і табу навколо жіночого болю. Це змушує їх роками мучитися, перш ніж їм поставлять діагноз.

Про це пише видання The Guardian.

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У світі середній час встановлення діагнозу ендометріоз становить сім років. Хоча це захворювання є дуже поширеним — від нього страждає кожна десята жінка. В Індії ж, де 42 мільйони жінок страждають на це захворювання, культурна стигма може зробити цю затримку з діагностуванням ще довшою.

"Пекло на землі, нестерпний біль", — так Рухі Сінгх, дівчина з Індії описує свій досвід боротьби з ендометріозом. Їй знадобилося понад 10 років, щоб отримати діагноз у майже 20 лікарів. "Я щомісяця проходила УЗД, де мені казали, що все чисто і я повинна "займатися йогою" або "завагітніти"", — розповідає Сінгх.

Брак знань серед медичних працівників у поєднанні з культурними віруваннями та міфами призводить до того, що в сільській місцевості, де немає доступних діагностичних та лікувальних закладів, діагноз може встановлюватися набагато довше.

Проблеми, з якими стикаються жінки при лікуванні ендометріозу, є "симптомом більшого гендерного больового розриву", — каже Сінгх.

"Жінкам часто кажуть, що певний біль — це нормально. Чорт забирай, ми навіть зближуємося через це. Але багато жінок не мають жодного уявлення про те, що таке біль. Мушу сказати, що жінки так само зневажливо — якщо не більше — ставляться до болю, з яким стикаються інші жінки, тому що немає способу пояснити комусь, як відрізнити "нормальний" біль від "болю при ендометріозі"".

Щоб вирішити цю проблему, необхідно проводити просвітницькі та інформаційні кампанії серед населення, а також створювати багатопрофільні центри з лікування ендометріозу як у державних, так і в приватних медичних установах.

Важливо розвіяти міф про те, що біль при менструації — це нормально, — кажуть експерти. Щоб дівчата-підлітки та жінки, які відчувають дискомфорт при менструації, не нехтували цією проблемою та могли вчасно діагностувати проблему.

В останні роки лікарі, активісти та дослідницькі групи підвищили обізнаність про цю хворобу в Індії, закликаючи уряд розробити рекомендації щодо лікування та докласти більше зусиль для підвищення обізнаності. Та незважаючи на нещодавні зміни, жінкам досі часто доводиться звертатися до YouTube-блогерів або стежити за досвідом інших у соціальних мережах, щоб дізнатися про ендометріоз.

Нагадаємо, чисельність населення в Індії стрімко зростає. І вже найближчим часом країна може перегнати Китай за цим показником.