Слон напал на автобус. Фото: скриншот с видео

В Индии разъяренный слон напал на автобус. Инцидент произошел тогда, когда транспортное средство сломалось посреди дикой местности.

Об этом сообщает Bild.

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Нападение слона на автобус

Пассажиры вышли из автобуса и ждали замены транспорта. Неожиданно к месту остановки прибежал злой слон, который протаранил лобовое стекло. Животное также сдвинуло транспортное средство на несколько метров.

Люди начали бежать, а водитель попытался отвлечь разъяренного слона, чтобы спасти автобус. Животное погналось за ним и забыло о транспорте.

В результате инцидента люди не пострадали.

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