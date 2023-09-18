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В Индии разъяренный слон напал на автобус

18 сентября 2023 21:02
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Индии разъяренный слон напал на автобус
Слон напал на автобус. Фото: скриншот с видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Индии разъяренный слон напал на автобус. Инцидент произошел тогда, когда транспортное средство сломалось посреди дикой местности.

Об этом сообщает Bild.

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Пассажиры вышли из автобуса и ждали замены транспорта. Неожиданно к месту остановки прибежал злой слон, который протаранил лобовое стекло. Животное также сдвинуло транспортное средство на несколько метров.

Люди начали бежать, а водитель попытался отвлечь разъяренного слона, чтобы спасти автобус. Животное погналось за ним и забыло о транспорте.

В результате инцидента люди не пострадали.

Напомним, в штате Колорадо, Соединенные Штаты Америки, офицеры по охране дикой природы усыпили больного медведя. Животное умирало из-за мусора в желудке.

Также мы писали, что в Киеве в Святошинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие. На дорогу внезапно выбежал лось, попавший под колеса автомобиля.

Добавим, на станцию "Академик Вернадский" прибыл первый пингвин. Сейчас к украинским полярникам направляются сотни птиц.

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