Слон напав на автобус. Фото: скриншот з відео

В Індії розлючений слон напав на автобус. Інцидент стався тоді, коли транспортний засіб зламався посеред дикої місцевості.

Про це повідомляє Bild.

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Напад слона на автобус

Пасажири вийшли з автобуса та чекали на заміну транспорту. Несподівано до місця зупинки прибіг злий слон, який протаранив лобове скло. Тварина також зрушила транспортний засіб на декілька метрів.

Люди почали тікати, а водій спробував відволікти розлюченого слона, щоб врятувати автобус. Тварина погналася за ним та забула про транспорт.

Внаслідок інциденту люди не постраждали.

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