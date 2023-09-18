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В Індії розлючений слон напав на автобус

18 вересня 2023 21:02
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
В Індії розлючений слон напав на автобус
Слон напав на автобус. Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

В Індії розлючений слон напав на автобус. Інцидент стався тоді, коли транспортний засіб зламався посеред дикої місцевості.

Про це повідомляє Bild.

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Напад слона на автобус

Пасажири вийшли з автобуса та чекали на заміну транспорту. Несподівано до місця зупинки прибіг злий слон, який протаранив лобове скло. Тварина також зрушила транспортний засіб на декілька метрів.

Люди почали тікати, а водій спробував відволікти розлюченого слона, щоб врятувати автобус. Тварина погналася за ним та забула про транспорт.

Внаслідок інциденту люди не постраждали.

Нагадаємо, у штаті Колорадо, Сполучені Штати Америки, офіцери з охорони дикої природи приспали хворого ведмедя. Тварина помирала через сміття в шлунку.

Також ми писали, що у Києві в Святошинському районі сталася дорожньо-транспортна пригода. На дорогу раптово вибіг лось, який потрапив під колеса автомобіля.

Додамо, до станції "Академік Вернадський" прибув перший пінгвін. Нині ж до українських полярників прямують сотні птахів.

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