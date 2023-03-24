В Индии начнутся акции протеста против осуждения лидера Рахула Ганди

Лидер Рахул Ганди

Члены главной оппозиционной партии Конгресс Индии планируют провести массовые протесты в знак поддержки осужденного лидера Рахула Ганди, которого признали виновным в клевете и приговорили к двум годам тюремного заключения. Ганди был осужден за высказывание, в котором он назвал воров фамилией Моди в ходе предвыборной кампании, направленной на критику экономической политики премьер-министра Нарендры Моди.

Об этом пишет Reuters.

Осуждение Ганди и протесты

Хотя Ганди освобожден под залог и приговор отсрочен на месяц, ему грозит дисквалификация из парламента после вынесения окончательного приговора.

Два высокопоставленных лидера Конгресса заявили, что Ганди уважит вердикт местного суда и не будет присутствовать в парламенте. Они также заявили, что будут оспаривать обвинительный приговор в суде, чтобы обеспечить возможность присутствия Ганди на заседаниях парламента.

Официальные представители партии Конгресс рассчитывают на поддержку региональных оппозиционных партий, чтобы активизировать политическую поддержку для Ганди.

Это серьезное политическое испытание для Ганди, и Конгресс зависит от региональных партий, которые могут выступить против партии Моди и поддержать Конгресс в этой ситуации.

Судьба Ганди и его дисквалификация из парламента будут в центре внимания в ближайшее время, и это может повлиять на политическую обстановку в Индии.

Напомним, что в следующий понедельник, 27 марта, в Германии состоится однодневная забастовка работников транспортного сектора. Поэтому в стране не будут курсировать поезда.

Также сообщалось, что более 500 человек были арестованы в различных частях Франции во время протестов против введения пенсионной реформы без голосования в парламенте. Правительство использовало свои конституционные полномочия, чтобы принять закон о повышении пенсионного возраста с 62 до 64 лет к 2030 году.