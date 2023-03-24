В Індії розпочнуться акції протесту проти засудження лідера Рахула Ганді

Лідер Рахул Ганді

Члени головної опозиційної партії Конгрес Індії планують провести масові протести на знак підтримки засудженого лідера Рахула Ганді, якого визнали винним у наклепі та засудили до двох років ув'язнення. Ганді був засуджений за висловлювання, в якому він назвав злодіїв прізвищем Моді під час передвиборчої кампанії, спрямованої на критику економічної політики прем'єр-міністра Нарендри Моді.

Про це пише Reuters.

Засудження Ганді та протести

Хоча Ганді звільнено під заставу та вирок відстрочено на місяць, йому загрожує дискваліфікація з парламенту після винесення остаточного вироку.

Два високопоставлені лідери Конгресу заявили, що Ганді поважатиме вердикт місцевого суду і не буде присутнім у парламенті. Вони також заявили, що заперечуватимуть обвинувальний вирок у суді, щоб забезпечити можливість присутності Ганді на засіданнях парламенту.

Офіційні представники партії Конгрес розраховують на підтримку регіональних опозиційних партій, щоб активізувати політичну підтримку Ганді.

Це серйозне політичне випробування для Ганді, і Конгрес залежить від регіональних партій, які можуть виступити проти партії Моді та підтримати Конгрес у цій ситуації.

Доля Ганді та його дискваліфікація з парламенту будуть у центрі уваги найближчим часом, і це може вплинути на політичну ситуацію в Індії.

Нагадаємо, що наступного понеділка, 27 березня, у Німеччині відбудеться одноденний страйк працівників транспортного сектору. Тому в країні не курсуватимуть потяги.

Також повідомлялося, що понад 500 осіб було заарештовано у різних частинах Франції під час протестів проти запровадження пенсійної реформи без голосування у парламенті. Уряд використав свої конституційні повноваження, щоб ухвалити закон про підвищення пенсійного віку з 62 до 64 років до 2030 року.