В Індії розпочнуться акції протесту проти засудження лідера Рахула Ганді
Члени головної опозиційної партії Конгрес Індії планують провести масові протести на знак підтримки засудженого лідера Рахула Ганді, якого визнали винним у наклепі та засудили до двох років ув'язнення. Ганді був засуджений за висловлювання, в якому він назвав злодіїв прізвищем Моді під час передвиборчої кампанії, спрямованої на критику економічної політики прем'єр-міністра Нарендри Моді.
Про це пише Reuters.
-
Кабмін доручив Мінкульту розробити проєкт створення Національного військового цвинтаря
-
Братчук про нічну атаку по Одещині та загрозу чергового обстрілу
-
Мессі встановив рекорд, якому позаздрить Роналду
-
ГУР оприлюднило документальний фільм про харківський контрнаступ
-
Екснардепа Рената Кузьміна заочно взяли під варту: у чому він звинувачується
-
Правозахисники розповіли про зґвалтування і тортури у в'язницях Північної Кореї
-
Китай просить Європу підтримати мирний план щодо України
-
Засновник бренду Zara змушений постійно витрачати мільярди євро: у чому причина
-
Українці активно повертають борги за мікрокредитами і не припиняють їх брати, — Оpendatabot
-
Франківська поліція купила авто майже за 2 мільйона гривень з румунського гранту
Засудження Ганді та протести
Хоча Ганді звільнено під заставу та вирок відстрочено на місяць, йому загрожує дискваліфікація з парламенту після винесення остаточного вироку.
Два високопоставлені лідери Конгресу заявили, що Ганді поважатиме вердикт місцевого суду і не буде присутнім у парламенті. Вони також заявили, що заперечуватимуть обвинувальний вирок у суді, щоб забезпечити можливість присутності Ганді на засіданнях парламенту.
Офіційні представники партії Конгрес розраховують на підтримку регіональних опозиційних партій, щоб активізувати політичну підтримку Ганді.
Це серйозне політичне випробування для Ганді, і Конгрес залежить від регіональних партій, які можуть виступити проти партії Моді та підтримати Конгрес у цій ситуації.
Доля Ганді та його дискваліфікація з парламенту будуть у центрі уваги найближчим часом, і це може вплинути на політичну ситуацію в Індії.
Нагадаємо, що наступного понеділка, 27 березня, у Німеччині відбудеться одноденний страйк працівників транспортного сектору. Тому в країні не курсуватимуть потяги.
Також повідомлялося, що понад 500 осіб було заарештовано у різних частинах Франції під час протестів проти запровадження пенсійної реформи без голосування у парламенті. Уряд використав свої конституційні повноваження, щоб ухвалити закон про підвищення пенсійного віку з 62 до 64 років до 2030 року.