В Индии в результате столкновения двух поездов погибли более 200 человек

Спасатели и полицейские работают возле изуродованных вагонов после смертельного столкновения двух поездов в Баласоре, Индия. Фото: Reuters

В Индии в штате Одиша в результате столкновения двух поездов погибли 233 человека, еще 900 получили повреждения. Власти отметили, что по количеству жертв это крупнейшая железнодорожная авария за последние более 10 лет.

Об этом сообщает Reuters.

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Отмечается, что скоростные поезда — экспрессы Хоура и Коромандел — столкнулись 2 июня в 19:00 по местному времени. Власти еще не установили, какой именно поезд сошел с рельсов, поэтому расследуют этот инцидент.

Некоторые СМИ предположили, что в аварию попал и грузовой поезд, однако руководители железной дороги пока не подтвердили эту информацию.

Сотни сотрудников пожарной охраны и полиции, а также служебные собаки вовлечены в поисково-спасательную операцию. На месте событий также работали группы Национальных сил реагирования на стихийные бедствия.

Отмечается, что также на место аварии примчались 200 скорых, привлечены более 180 врачей. По прогнозам властей количество погибших и пострадавших возрастет.

Главный министр Одиши Навин Патнайк объявил 3 июня днем ​​государственного траура в знак уважения к жертвам.

Масштабная железнодорожная авария в Индии. Фото: Reuters

Масштабная железнодорожная авария в Индии. Фото: Reuters

Масштабная железнодорожная авария в Индии. Фото: Reuters

Напомним, что серьезная авария произошла на мосту Патона. Много скорых, полиция. Предварительно, даже со смертельным исходом.