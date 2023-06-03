Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Світ arrow В Індії внаслідок зіткнення двох поїздів загинуло понад 200 осіб arrow

В Індії внаслідок зіткнення двох поїздів загинуло понад 200 осіб

3 червня 2023 07:14
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
В Індії внаслідок зіткнення двох поїздів загинуло понад 200 осіб
Рятувальники та поліцейські працюють біля понівечених вагонів після смертельного зіткнення двох поїздів у Баласоре, Індія. Фото: Reuters
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

В Індії у штаті Одіша в результаті зіткнення двох потягів загинуло 233 людини, ще 900 отримали пошкодження. Влада зазначила, що за кількістю жертв це найбільша залізнична аварія за останні більш ніж 10 років.

Про це повідомляє Reuters.

Читайте також:

Залізнична аварія в Індії

Зазначається, що швидкісні потяги — експреси Хоура та Коромандел — зіткнулися 2 червня о 19:00 за місцевим часом. Влада ще не встановила, який саме поїзд зійшов із рейок, тож розслідуватиме цей інцидент. 

Деякі ЗМІ припустили, що в аварію потрапив і вантажний поїзд, однак очільники залізниці наразі не підтвердили цю інформацію.

Сотні співробітників пожежної охорони та поліції, а також службові собаки залучені до пошуково-рятувальної операції. На місці подій також працювали групи Національних сил реагування на стихійні лиха.

Зазначається, що також на місце аварії примчали 200 швидких, залучено понад 180 лікарів. За прогнозами влади, кількість загиблих та постраждалих зросте.

Головний міністр Одіші Навін Патнайк оголосив 3 червня днем ​​державної жалоби на знак поваги до жертв.

Масштабна залізнична аварія в Індії. Фото: Reuters
Масштабна залізнична аварія в Індії. Фото: Reuters
Масштабна залізнична аварія в Індії. Фото: Reuters

Нагадаємо, що серйозна аварія сталася на мосту Патона. Багато швидких, поліція. Попередньо, навіть із смертельним наслідком. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

17:52 Як залучити багатство? Топ-10 найсильніших молитов на гроші

Новина з відео

18:28 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

Новина з фото

16:15 До чого сниться кров: значення і тлумачення сну

06:24 В Україні планують звільнити від військової служби ще одну категорію громадян

06:10 Нові тарифи на електрику: малозабезпечені та мільйонери платитимуть єдину ціну

Низка ГО, що претендували на грант від Фонду, отримали продуктову допомогу поза конкурсом, — Столар

22:25Коли можна відмовитися від отримання повістки: є тільки два випадки

Новина з відео

17:36 Повістка — після пред'явлення паспорта: чи можуть військові перевіряти документи

22:10 Нацкомісія підвищила тарифи на електроенергію: деталі

13:42 Податкова загляне в гаманці українців: що зміниться вже в липні

07:29Генштаб назвав основні напрямки, на яких концентруються окупанти

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB