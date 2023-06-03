В Індії внаслідок зіткнення двох поїздів загинуло понад 200 осіб

Рятувальники та поліцейські працюють біля понівечених вагонів після смертельного зіткнення двох поїздів у Баласоре, Індія. Фото: Reuters

В Індії у штаті Одіша в результаті зіткнення двох потягів загинуло 233 людини, ще 900 отримали пошкодження. Влада зазначила, що за кількістю жертв це найбільша залізнична аварія за останні більш ніж 10 років.

Про це повідомляє Reuters.

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Зазначається, що швидкісні потяги — експреси Хоура та Коромандел — зіткнулися 2 червня о 19:00 за місцевим часом. Влада ще не встановила, який саме поїзд зійшов із рейок, тож розслідуватиме цей інцидент.

Деякі ЗМІ припустили, що в аварію потрапив і вантажний поїзд, однак очільники залізниці наразі не підтвердили цю інформацію.

Сотні співробітників пожежної охорони та поліції, а також службові собаки залучені до пошуково-рятувальної операції. На місці подій також працювали групи Національних сил реагування на стихійні лиха.

Зазначається, що також на місце аварії примчали 200 швидких, залучено понад 180 лікарів. За прогнозами влади, кількість загиблих та постраждалих зросте.

Головний міністр Одіші Навін Патнайк оголосив 3 червня днем ​​державної жалоби на знак поваги до жертв.

Масштабна залізнична аварія в Індії. Фото: Reuters

Масштабна залізнична аварія в Індії. Фото: Reuters

Масштабна залізнична аварія в Індії. Фото: Reuters

Нагадаємо, що серйозна аварія сталася на мосту Патона. Багато швидких, поліція. Попередньо, навіть із смертельним наслідком.