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В Індії перекинувся поїзд, щонайменше 30 загиблих

2 червня 2023 20:51
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
В Індії перекинувся поїзд, щонайменше 30 загиблих
Поїзд, який перекинувся в Індії. Фото:ANI/Reuters TV
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

В Індії пасажирський поїзд Coromandel Express зіткнувся з вантажним потягом у районі Баласор у штаті Одіша. Внаслідок інциденту загинули щонайменше 30 людей.

Про це повідомляє Hindustan Times.

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Пасажирський поїзд зійшов з рейок після лобового зіткнення з вантажним. 
 
За словами офіційних осіб, перекинулися вісім вагонів. На місці загинули понад 30 людей. Деякі опинилися  затиснутими під вагонами. Місцеві жителі та рятувальники допомагають людям, які отримали поранення.

На місці перебувають близько 50 машин швидкої допомоги. Внаслідок аварії постраждала велика кількість людей.

Нагадаємо, внаслідок зіткнення пасажирського поїзда із зустрічним вантажним складом на півночі Греції загинули 32 особи, а близько 85 отримали поранення. 

Також ми писали, що 11 травня, учнів з місцевої школи госпіталізували через підозру на витік газу з сусіднього заводу в штаті Пенджаб на півночі Індії. Інцидент стався в місті Нангал округу Рупнагар.

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