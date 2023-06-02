В Індії перекинувся поїзд, щонайменше 30 загиблих

Поїзд, який перекинувся в Індії. Фото:ANI/Reuters TV

В Індії пасажирський поїзд Coromandel Express зіткнувся з вантажним потягом у районі Баласор у штаті Одіша. Внаслідок інциденту загинули щонайменше 30 людей.

Про це повідомляє Hindustan Times.

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За словами офіційних осіб, перекинулися вісім вагонів. На місці загинули понад 30 людей. Деякі опинилися затиснутими під вагонами. Місцеві жителі та рятувальники допомагають людям, які отримали поранення.

#WATCH | Coromandel Express derails near Bahanaga station in Balasore, Odisha. pic.twitter.com/9Lk2qauW9v — ANI (@ANI) June 2, 2023

На місці перебувають близько 50 машин швидкої допомоги. Внаслідок аварії постраждала велика кількість людей.

Нагадаємо, внаслідок зіткнення пасажирського поїзда із зустрічним вантажним складом на півночі Греції загинули 32 особи, а близько 85 отримали поранення.

Також ми писали, що 11 травня, учнів з місцевої школи госпіталізували через підозру на витік газу з сусіднього заводу в штаті Пенджаб на півночі Індії. Інцидент стався в місті Нангал округу Рупнагар.