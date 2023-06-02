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В Индии перевернулся поезд, по меньшей мере 30 погибших

2 июня 2023 20:51
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Индии перевернулся поезд, по меньшей мере 30 погибших
Поезд, который перевернулся в Индии. Фото: ANI/Reuters TV
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Индии пассажирский поезд Coromandel Express столкнулся с грузовым поездом в районе Баласор в штате Одиша. В результате инцидента погибли по меньшей мере 30 человек.

Об этом сообщает Hindustan Times.

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Пассажирский поезд сошел с рельсов после лобового столкновения с грузовым.

По словам официальных лиц, опрокинулись восемь вагонов. На месте погибли более 30 человек. Некоторые оказались зажатыми под вагонами. Местные жители и спасатели помогают людям, получившим ранения.

На месте находятся около 50 машин скорой помощи. В результате аварии пострадало большое количество людей.

Напомним, в результате столкновения пассажирского поезда со встречным грузовым составом на севере Греции погибли 32 человека, а около 85 получили ранения. 

Также мы писали, что 11 мая учеников из местной школы госпитализировали из-за подозрения на утечку газа из соседнего завода в штате Пенджаб на севере Индии. Инцидент произошел в городе Нангал округа Рупнагар.

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