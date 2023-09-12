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В Индии зафиксировали две смерти от опасного вируса Нипах

12 сентября 2023 20:53
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
В Индии зафиксировали две смерти от опасного вируса Нипах
Вспышка вируса Нипах в Индии. Фото: google.com
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В районе Кожикоде, расположенном в южноиндийском штате Керала, были зарегистрированы две смерти из-за инфекции, вызванной вирусом Нипах.  Власти уже реагировали на этот инцидент, направив команду специалистов для оценки обстановки и предоставления помощи местному правительству, заявил министр здравоохранения Индии Мансух Мандавия.

Об этом сообщает Press Trust of India

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Что известно про вспышку вируса Нипах в Индии

Сообщается, что ближайшие родственники одной из жертв сейчас проходят лечение в отделении интенсивной терапии. Есть информация о том, что пробы еще четырех граждан этого штата направлены в научный центр в Пуне с целью выявления присутствия вируса. Несмотря на это, местные органы заверяют население в отсутствии причин для тревоги, так как все, кто контактировал с инфицированными, находятся под медицинским наблюдением.

Вместе с тем, рекомендуется носить защитные маски в качестве профилактической меры при пребывании на улице.

Что известно про вирус Нипах

Первое обнаружение вируса Нипах датируется 1998 годом в Малайзии, и с того времени иногда возникают очаги инфекции в разных районах Азии, включая Индию. Вирус может вызвать серьезные осложнения, включая воспаление мозга. Летучие мыши, известные как крыланы, считаются главными переносчиками этого вируса, так как их пищей являются фрукты, и их зараженная слюна может попасть на них.

Ранее, в Керале также фиксировались случаи летальных исходов из-за этого вируса.

Напомним, что в Лаосе фиксируют новые случаи заболевания лихорадкой Денге. Количество смертельных случаев увеличилось.

Также мы писали, что ученые выяснили, что вещество, содержащееся в листьях гортензии, может помочь в борьбе с белковыми бляшками. По мнению исследователей, они влекут за собой развитие болезни Альцгеймера.

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