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В Індії зафіксували дві смерті від небезпечного вірусу Ніпах

12 вересня 2023 20:53
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
В Індії зафіксували дві смерті від небезпечного вірусу Ніпах
Спалах вірусу Ніпах в Індії. Фото: google.com
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У районі Кожікоде, розташованому в південноіндійському штаті Керала, було зареєстровано дві смерті через інфекцію, спричинену вірусом Ніпах. Влада вже реагувала на цей інцидент, направивши команду фахівців для оцінки обстановки та надання допомоги місцевому уряду, заявив міністр охорони здоров'я Індії Мансух Мандавія.

Про це повідомляє Press Trust of India.

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Що відомо про спалах вірусу Ніпах в Індії

Повідомляється, що найближчі родичі однієї з жертв наразі проходять лікування у відділенні інтенсивної терапії. Є інформація про те, що проби ще чотирьох громадян цього штату направлені до наукового центру в Пуні з метою виявлення присутності вірусу. Незважаючи на це, місцеві органи запевняють населення без причин для тривоги, оскільки всі, хто контактував з інфікованими, перебувають під медичним наглядом.

Разом з тим, рекомендується носити захисні маски як профілактичний захід на вулиці.

Що відомо про вірус Ніпах

Перше виявлення вірусу Ніпах датується 1998 роком Малайзії, і з того часу іноді виникають осередки інфекції у різних районах Азії, включно з Індією. Вірус може спричинити серйозні ускладнення, зокрема запалення мозку. Кажани, відомі як крилани, вважаються головними переносниками цього вірусу, тому що їхньою їжею є фрукти, і їхня заражена слина може потрапити на них.

Раніше в Кералі також фіксувалися випадки летальних наслідків через цей вірус.

Нагадаємо, що в Лаосі фіксують нові випадки захворювання на лихоманку Денге. Кількість смертельних випадків збільшилась.

Також ми писали, що вчені з'ясували, що речовина, яка міститься у листі гортензії, може допомогти у боротьбі з білковими бляшками. На думку дослідників, вони спричиняють розвиток хвороби Альцгеймера.

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