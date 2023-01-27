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В Иране вооруженный мужчина напал на посольство Азербайджана: погиб охранник

27 января 2023 23:54
vladymyr-kozyr.jpg - Владимир Козырь
На посольство Азербайджана в Иране напал вооруженный мужчина, погиб охранник
В настоящее время продолжается расследование инцидента
vladymyr-kozyr.jpg - Владимир Козырь

В Иране вооруженный автоматом Калашникова мужчина ворвался в посольство Азербайджана. Он открыл стрельбу и убил руководителя службы безопасности. Кроме того, двое охранников получили ранения.

Об этом сообщает Министерство иностранных дел Азербайджана.

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Что известно

Нападающий прорвался на пост охраны с автоматом Калашникова, убив начальника службы охраны. Два сотрудника охраны посольства также получили ранения при отражении нападения. Их состояние удовлетворительное.

В настоящее время идет расследование инцидента.

Что говорят в Иране

Начальник полиции Тегерана генерал Хоссейн Рахими заявил, что нападение было обусловлено "личными" мотивами. Через несколько часов Рахими потерял должность начальника полиции после того, как появились кадры, на которых видно, как сотрудник сил безопасности ничего не делает, чтобы остановить нападение, пишет The Associated Press.

Реакция президента Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев осудил нападение на посольство и назвал его терактом.

"Мы требуем, чтобы этот террористический акт был быстро расследован, а террористы — наказаны. Террор против дипломатических учреждений неприемлем", — написал Алиев в Twitter.

МИД Азербайджана сообщил о планах эвакуировать сотрудников дипучреждения и членов их семей.

Украина тоже осудила нападение

Представитель МИД Украины Олег Николенко заявил, что Киев решительно осуждает нападение на посольство Азербайджана в Тегеране.

"Приносим искренние соболезнования близким погибшего, желаем скорейшего выздоровления раненым", — написал Николенко в Twitter.

Напомним, в Иерусалиме террорист открыл огонь по людям. В результате инцидента погибли семь человек, еще десять получили ранения.

Также мы писали, что в столице Пакистана террорист-смертник и его сообщник взорвали взрывчатку, когда полиция пыталась проверить их автомобиль. В результате террорист убил себя и полицейского, еще пять человек ранены.

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