На посольство Азербайджану в Ірані напав озброєний чоловік, загинув охоронець

Наразі триває розслідування інциденту

В Ірані озброєний автоматом Калашникова чоловік увірвався в посольство Азербайджану. Він відкрив стрілянину та вбив керівника служби безпеки. Крім того, двоє охоронців отримали поранення.

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ Азербайджану.

Що відомо

Нападник прорвався на пост охорони з автоматом Калашникова, убивши начальника служби охорони. Два співробітники охорони посольства також отримали поранення при відбитті нападу. Їх стан задовільний.

Наразі триває розслідування інциденту.

Що кажуть в Ірані

Начальник поліції Тегерану генерал Хоссейн Рахімі заявив, що напад був обумовлений "особистими" мотивами. За кілька годин Рахімі втратив посаду начальника поліції після того, як з’явилися кадри, на яких видно, як співробітник сил безпеки нічого не робить, щоб зупинити напад, пише The Associated Press.

Реакція президента Азербайджану

Президент Азербайджану Ільхам Алієв засудив напад на посольство та назвав його терактом.

"Ми вимагаємо, щоб цей терористичний акт був швидко розслідуваний, а терористи — покарані. Терор проти дипломатичних установ є неприйнятним", — написав Алієв у Twitter.

МЗС Азербайджану повідомило про плани евакуювати співробітників дипустанови та членів їхніх сімей.

Україна теж засудила напад

Речник МЗС України Олег Ніколенко заявив, що Київ рішуче засуджує напад на посольство Азербайджану в Тегерані.

"Приносимо щирі співчуття близьким загиблого, бажаємо якнайшвидшого одужання пораненим", — написав Ніколенко у Twitter.

Нагадаємо, в Єрусалимі терорист відкрив вогонь по людях. Внаслідок інциденту загинули семеро людей, ще десять отримали поранення.

Також ми писали, що у столиці Пакистану терорист-смертник та його спільник підірвали вибухівку, коли поліція намагалася перевірити їхнє авто. В результаті терорист вбив себе і поліцейського, ще п'ятеро людей поранено.