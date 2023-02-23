В Иране упал вертолет, в котором находился министр спорта: один человек погиб
Сегодня, 23 февраля, на юге Ирана произошла авиакатастрофа. В вертолете находился министр спорта Хамид Саджади.
Об этом сообщает IRNA.
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Вертолет упал при посадке в спортивном комплексе в округе Бафт. Тогда он был близко к сиденьям на стадионе. В нем находились 12 пассажиров, в том числе и чиновники.
Издание пишет, что вертолет потерял управление во время посадки.
Министр спорта Хамид Саджади находится в стабильном состоянии. Его и других пассажиров госпитализировали.
В результате авиакатастрофы погиб советник министра Исмаил Ахмади.
Напомним, 27 января, вертолет специального летного отряда "россия", подчиненного управлению делами президента рф Ми-8, потерпел крушение в московском аэропорту "Внуково". По предварительным данным, он задел лопастями землю при посадке.
Также мы писали, в аэропорту Могадишо в Сомали обстреляли российский вертолет. Известно, что в ходе инцидента он выполнял гуманитарную миссию.
Добавим, 10 января в россии за день произошло сразу две авиационные аварии. Первое падение произошло в Норильске. Самолет российской авиакомпании NordStar, который должен был лететь по маршруту Норильск-москва, не смог вылететь из аэропорта города отправления.