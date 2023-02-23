В Ірані впав вертоліт, у якому перебував міністр спорту: одна людина загинула

Авіакатастрофа в Ірані

Сьогодні, 23 лютого, на півдні Ірану сталася авіакатастрофа. У гелікоптері перебував міністр спорту Хамід Саджаді.

Про це повідомляє IRNA.

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Вертоліт впав під час посадки в спортивному комплексі в окрузі Бафт. Тоді він був близько до сидінь на стадіоні. У ньому було 12 пасажирів, в тому числі й чиновники.

Видання пише, що гелікоптер втратив керування під час посадки.

Міністр спорту Хамід Саджаді перебуває у стабільному стані. Його та інших пасажирів госпіталізували.

Внаслідок авіакатастрофи загину радник міністра Ісмаїл Ахмаді.

Нагадаємо, 27 січня, гвинтокрил спеціального льотного загону "росія", підпорядкованого управлінню справами президента рф Мі-8, зазнав аварії в московському аеропорту "Внуково". За попередніми даними, він зачепив лопатями землю при посадці.

Також ми писали, в аеропорту Могадішо, що у Сомалі, обстріляли російський вертоліт. Відомо, що під час інциденту він виконував гуманітарну місію.

Додамо, 10 січня в росії за день сталося відразу дві авіаційні аварії. Перше падіння трапилося у Норильську. Літак російської авіакомпанії NordStar, який мав летіти за маршрутом Норильськ-москва, не зміг вилетіти з аеропорту міста відправлення.