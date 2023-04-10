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В Ирландии "тормозит" проект по установке 700 модульных домов для украинских беженцев

10 апреля 2023 14:32
mariya-kahal.jpg - Мария Кагал
Мария Кагал
Редактор международного отдела
В Ирландии "тормозит" проект по установке 700 модульных домов для украинских беженцев
Модульные здания, предназначенные для использования беженцами в Ирландии. Фото: Nick Bradshaw
mariya-kahal.jpg - Мария Кагал
Мария Кагал
Редактор международного отдела

Ирландия еще в декабре заказала 700 модульных домов для украинских беженцев, однако у страны пока нет достаточного количества мест для их размещения.

Об этом сообщает ирландское издание The Irish Times.

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Подробности

Государство заказало 700 модульных домов в декабре еще до подтверждения наличия достаточного количества мест их установки.

Впоследствии OPW (Управление общественных работ) предупредило о необходимости быстро найти еще 10 участков, чтобы "быть уверенным в предоставлении необходимого количества жилья". Об этом стало известно из документов, обнародованных в соответствии с Законом о свободе информации, сообщает The Irish Times.

Нашли ли с тех пор эти 10 участков — неизвестно. Однако на прошлой неделе правительство заявило, что уверено в наличии "достаточного количества рассматриваемых участков для размещения 700 единиц".

Однако известно, что проект подвергается задержкам. Его положили начало год назад для облегчения кризиса с размещением беженцев в стране. Планировалось, что первые модульные дома доставят уже в ноябре, затем перенесли в Пасху, а теперь прогнозируют не раньше середины июня.

В брифинговом документе OPW от 20 января отмечалось, что подтвержденных и почти подтвержденных площадок хватит всего на 340 домов. Поэтому на конец января для проекта не хватало места для более половины запланированных домов.

Еще 350 находились на стадии рассмотрения, однако некоторые из них могут не подойти для установки модульных домов, поэтому возможность установки 700 единиц оставалась под вопросом.

Ожидается, что первые 500 домов обойдутся в Ирландии в 140 миллионов евро.

Напомню, у ирландских с сентября начнут учить украинский язык.

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