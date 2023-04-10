В Ірландії "гальмує" проєкт з встановлення 700 модульних будинків для українських біженців

Модульні будинки, призначені для використання біженцями в Ірландії. Фото: Nick Bradshaw

Марія Кагал Редактор міжнародного відділу

Ірландія ще у грудні замовила 700 модульних будинків для українських біженців, однак країна поки не має достатньої кількості місць для їх розміщення.

Про це повідомляє ірландське видання The Irish Times.

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Держава замовила 700 модульних будинків у грудні ще до підтвердження наявності достатньої кількості місць їх встановлення.

Згодом OPW (Управління громадських робіт) попередило про необхідність швидко знайти ще 10 ділянок, щоб "бути впевненим у наданні необхідної кількості житла". Про це стало відомо з документів, оприлюдненими відповідно до Закону про свободу інформації — повідомляє The Irish Times.

Чи знайшли з того часу ці 10 ділянок — невідомо. Однак минулого тижня уряд заявив, що впевнений у наявності "достатньої кількості ділянок, які розглядаються, для розміщення 700 одиниць".

Однак відомо, що проєкт зазнає затримок. Його започаткували майже рік тому для полегшення кризи з розміщенням біженців у країні. Планувалося, що перші модульні будинки доставлять вже в листопаді, потім перенесли до Великодня, а тепер прогнозують не раніше середини червня.

У брифінговому документі OPW від 20 січня зазначалось, що підтверджених та майже підтверджених майданчиків вистачить лише на 340 будинків. Тож на кінець січня для проєкту не вистачало місця для більш ніж половини запланованих будинків.

Ще 350 перебували на стадії розгляду, однак деякі з них можуть не підійти для встановлення модульних будинків, тож загалом можливість встановлення 700 одиниць залишалась під питанням.

Очікується, що перші 500 будинків обійдуться Ірландії у 140 мільйонів євро.

Нагадаю, в ірландських з вересня почнуть вивчати українську мову.