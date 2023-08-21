В Ирландии украинские беженцы взбунтовались из-за еды: что произошло

Украинские беженцы. Фото: google

В гостинице Ко-Майо (Ирландия) группа украинских беженцев высказала протест в связи с решением правительства обязать их оплачивать свое питание. По новым правилам, взрослые должны будут вносить 10 евро в день, а дети — 5 евро.

Об этом сообщает sundayworld.

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В сообщении указывается, что беженцы утверждают, что качество пищи не соответствует стандартам Всемирной организации здравоохранения и заявленной стоимости. В письме к руководству гостиницы они также подчеркнули, что мигранты из других стран не обременены подобной оплатой, что является формой дискриминации. Больше того, они считают, что новые правила могут привести к недостатку продовольствия для украинцев.

Если беженцы отказываются платить, их могут считать отказавшимися от предоставленного жилья и предложить покинуть его. Однако украинские семьи указывают, что такой подход нарушает европейские директивы о защите, особенно в контексте ситуации с российским вторжением в Украину.

Стоит отметить, что в Ирландии в настоящее время около 85 тысяч украинских беженцев, которые прибыли из-за военных действий. В отличие от других мигрантов, эти люди могут трудоустраиваться и претендовать на различные социальные льготы.

Напомним, что правительство Чехии разрабатывает специальную программу по добровольному возвращению беженцев в Украину. Она предполагает возмещение части ущерба.