В Ірландії українські біженці збунтувалися через їжу: що сталося

Українські біженці. Фото: google

У готелі Ко-Майо (Ірландія) група українських біженців висловила протест у зв'язку з рішенням уряду зобов'язати їх оплачувати своє харчування. За новими правилами, дорослі мають вносити 10 євро на день, а діти — 5 євро.

Про це повідомляє sundayworld.

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У повідомленні зазначається, що біженці стверджують, що якість їжі не відповідає стандартам Всесвітньої організації охорони здоров'я та заявленої вартості. У листі до керівництва готелю вони також наголосили, що мігранти з інших країн не обтяжені такою оплатою, що є формою дискримінації. Щобільше, вони вважають, що нові правила можуть призвести до нестачі продовольства для українців.

Якщо біженці відмовляються платити, їх можуть вважати такими, що відмовилися від наданого житла, і запропонувати залишити його. Однак українські сім'ї зазначають, що такий підхід порушує європейські директиви про захист, особливо у контексті ситуації з російським вторгненням в Україну.

Варто зазначити, що в Ірландії наразі близько 85 тисяч українських біженців, які прибули через воєнні дії. На відміну від інших мігрантів, ці люди можуть працевлаштуватися та претендувати на різні соціальні пільги.

Нагадаємо, що уряд Чехії розробляє спеціальну програму з добровільного повернення біженців в Україну. Вона передбачає відшкодування частини збитків.