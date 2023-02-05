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В Испании благодаря искусственному интеллекту нашли произведение одного из величайших писателей страны

5 февраля 2023 13:41
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Татьяна Слободянюк
Один из величайших авторов испанского Золотого века — искусственный интеллект проявления произведения Лопе де Веги
Лопе де Вега один из величайших авторов испанского "Золотого века"
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Татьяна Слободянюк

В Национальной библиотеке Испании, с помощью искусственного интеллекта, удалось обнаружить неизвестную до сих пор пьесу Лопе де Веги. Рукопись, найденная в архивах библиотеки, была копией этого произведения, сделанной в конце XVII века, значительно позже после смерти автора.

Об этом пишет издание CNN.

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Находящаяся искусственного интеллекта

Технология искусственного интеллекта, используемая для транскрибирования анонимных исторических произведений в архивах Национальной библиотеки Испании, обнаружила ранее неизвестную пьесу одного из величайших писателей страны Феликса Лопе де Веги.

"Эксперты подтвердили, что именно он, один из величайших авторов испанского "Золотого века", написал пьесу "La francesa Laura" ("Француженко Лаура") за несколько лет до своей смерти в 1635 году", — говорится в материале.

Рукопись, найденная в архивах библиотеки, была копией этого произведения, сделанной в конце XVII века, значительно позже после смерти автора. Его обнаружили во время исследовательской работы специалисты Венского университета и Университета Вальядолида, которые применили искусственный интеллект для расшифровки 1300 анонимных рукописей и книг.

Для установления авторства работ употреблялся способ исследования порядка внедрения слов тем либо другим автором.

В Национальной библиотеке заявили, что слова, использованные в тексте, "тесно совпадают со словами Лопе, а не с другими 350 драматургами", чьи работы также являлись частью эксперимента.

Найденное произведение в течение следующих месяцев будет издано на испанском языке и снова будет доступным читателям.

Напомним, теперь искусственный интеллект может создавать музыку по текстовым описаниям. Человек может написать: "саундтрек для фильмов ужасов", "берлинское техно 90-х с низким басом и сильным битом", "ритмическая музыка для танцев" и т.д. Нейросеть способна "читать" настроение в тексте через описательные слова и создать соответствующую музыку, например, для спорта, медитации, пробуждения и т.д.

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