Один із найвидатніших авторів іспанського Золотого століття — штучний інтелект вияви твір Лопе де Веги

Лопе де Вега один із найвидатніших авторів іспанського "Золотого століття"

У Національній бібліотеці Іспанії, за допомогою штучного інтелекту, вдалося знайти невідому до цього часу п’єсу Лопе де Веги. Рукопис, знайдений в архівах бібліотеки, був копією цього твору, зробленою наприкінці XVII століття, значно пізніше після смерті автора.

Про це пише видання CNN.

Знахідна штучного інтелекту

Технологія штучного інтелекту, яка використовується для транскрибування анонімних історичних творів в архівах Національної бібліотеки Іспанії, виявила раніше невідому п’єсу одного з найвидатніших письменників країни Фелікса Лопе де Веги.

"Експерти підтвердили, що саме він, один із найвидатніших авторів іспанського "Золотого століття", написав п’єсу "La francesa Laura" ("Француженка Лаура") за кілька років до своєї смерті 1635 року", — йдеться у матеріалі.

Рукопис, знайдений в архівах бібліотеки, був копією цього твору, зробленою наприкінці XVII століття, значно пізніше після смерті автора. Його виявили під час дослідницької роботи фахівці з Віденського університету та Університету Вальядоліда, які застосували штучний інтелект для розшифрування 1300 анонімних рукописів та книжок.

Для встановлення авторства робіт використовувався метод вивчення порядку застосування слів тим або іншим автором.

У Національній бібліотеці заявили, що слова, використані в тексті, "тісно збігаються зі словами Лопе, а не з іншими 350 драматургами", чиї роботи також були частиною експерименту.

Віднайдений твір протягом наступних місяців буде виданий іспанською мовою, та знову буде доступним читачам.

Нагадаємо, тепер штучний інтелект може створювати музику із текстових описів. Людина може написати: "саундтрек для фільмів жахів", "берлінське техно 90-х з низьким басом та сильним бітом", "ритмічна музика для танців" тощо. Нейромережа здатна "читати" настрій у тексті через описувальні слова та створити відповідну музику, наприклад, для спорту, медитації, пробудження тощо.