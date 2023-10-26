В Италии провели масштабную спецоперацию по задержанию мафии

Итальянская полиция во время операции. Фото: dpa

В Италии в среду, 25 октября, полиция провела спецоперацию по задержанию членов мафиозных группировок. Это произошло в северных провинциях Милана и Варезе.

Об этом сообщает ANSA.

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Отмечается, что в результате спецоперации удалось задержать 11 человек. Полиция также конфисковала активы более чем на 225 млн евро и объявила о подозрении 153 лицам.

Более того подозреваемые вероятно имеют связи с итальянскими преступными группировками, такими как "Коза Ностра", "Ндрангета" и "Каморра".

"Операция имела целью уничтожить системы мафиозных кланов для управления их финансовыми ресурсами в Ломбардии. Более 600 карабинеров были привлечены в утренних рейдах и обыскано 60 объектов", — добавили в издании.

Напомним, что в Италии скончался лидер сицилийского мафиозного клана "Коза ностра" Маттео Мессина Денаро. Стало известно, от какой болезни он страдал.

Как известно, преступная сицилийская организация Коза Ностра возникла еще в первой половине XIX века и тогда занималась жесткой защитой владельцев апельсиновых плантаций и крупных земельных владений. Позже направление клана сменилось бандитизмом.

Также мы писали, что в мае этого года итальянская полиция арестовала 61 подозреваемого члена мощнейшей мафии Италии "Ндрангета" во время рейдов в семи регионах страны. Они подозреваются в мошенничестве, торговле наркотиками, проникновении в правительство и вымогательстве средств у местных фермеров.