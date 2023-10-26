В Італії провели масштабну спецоперацію з затримання мафії

Італійська поліція під час операції. Фото: dpa

В Італії в середу, 25 жовтня поліція провела спецоперацію з затримання членів мафіозних угруповань. Це відбулось у північних провінціях Мілана й Варезе.

Про це повідомляє ANSA.

Читайте також:

Спецоперація проти мафії в Італії

Зазначається, що в результаті спецоперації вдалося затримати 11 людей. Поліція також конфіскувала активи на понад 225 млн євро та оголосила про підозру 153 особам.

Щобільше підозрювані ймовірно мають зв'язки з італійськими злочинними угрупованнями, такими як "Коза Ностра", "Ндрангета" і "Каморра".

"Операція мала на меті знищити системи мафіозних кланів для управління їхніми фінансовими ресурсами в Ломбардії. Понад 600 карабінерів були залучені в ранкових рейдах і обшукано 60 об'єктів", — додали в виданні.

Нагадаємо, що в Італії помер лідер сицилійського мафіозного клану "Коза ностра" Маттео Мессіна Денаро. Стало відомо, від якої хвороби він страждав.

Як відомо, злочинна сицилійська організація "Коза Ностра" виникла ще в першій половині XIX століття й тоді займалась жорстким захистом власників апельсинових плантацій та великих земельних володінь. Пізніше напрям клану змінився на бандитизм.

Також ми писали, що в травні цьогоріч італійська поліція заарештувала 61 підозрюваного члена найпотужнішої мафії Італії "Ндрангета" під час рейдів у семи регіонах країни. Вони підозрюються в шахрайстві, торгівлі наркотиками, проникненні в уряд і вимаганні коштів у місцевих фермерів.