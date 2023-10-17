В Израиле во время воздушной тревоги Шольцу пришлось упасть на землю

Дипломаты падают на землю во время воздушной тревоги в Израиле. Фото: скриншот с видео

Канцлер Германии Олаф Шольц во время визита в Израиль был вынужден лечь на землю из-за воздушной тревоги. Произошло это перед взлетом его самолета в аэропорту Тель-Авива.

Об этом пишет немецкое издание Bild.

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Что известно

Отмечается, что это произошло во время того, как Шольц и все пассажиры находились в самолете, готовясь к вылету. Однако из-за воздушной тревоги всем пришлось покинуть самолет и упасть на землю.

Проверка самолета

Позже немецкий канцлер перешел к укрытию, а службы безопасности и сотрудники аэропорта проверили воздушное судно на наличие возможных повреждений.

Дипломаты падают на землю во время воздушной тревоги в Израиле. Фото: скриншот с видео

Напомним, на фоне обострения между Израилем и Палестиной в Израиль продолжают прибывать международные делегации. В этот раз в страну прибыл федеральный канцлер Германии Олаф Шольц.