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В Израиле во время воздушной тревоги Шольцу пришлось упасть на землю

17 октября 2023 23:47
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В Израиле во время воздушной тревоги Шольцу пришлось упасть на землю
Дипломаты падают на землю во время воздушной тревоги в Израиле. Фото: скриншот с видео
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Канцлер Германии Олаф Шольц во время визита в Израиль был вынужден лечь на землю из-за воздушной тревоги. Произошло это перед взлетом его самолета в аэропорту Тель-Авива.

Об этом пишет немецкое издание Bild.

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Отмечается, что это произошло во время того, как Шольц и все пассажиры находились в самолете, готовясь к вылету. Однако из-за воздушной тревоги всем пришлось покинуть самолет и упасть на землю.

Проверка самолета

Позже немецкий канцлер перешел к укрытию, а службы безопасности и сотрудники аэропорта проверили воздушное судно на наличие возможных повреждений.

Шольц упал на землю
Дипломаты падают на землю во время воздушной тревоги в Израиле. Фото: скриншот с видео

Напомним, на фоне обострения между Израилем и Палестиной в Израиль продолжают прибывать международные делегации. В этот раз в страну прибыл федеральный канцлер Германии Олаф Шольц.

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