В Ізраїлі під час повітряної тривоги Шольцу довелося впасти на землю

Дипломати падають на землю під час повітряної тривоги в Ізраїлі. Фото: скриншот з відео

Канцлер Німеччини Олаф Шольц під час візиту до Ізраїлю був змушений лягти на землю через повітряну тривогу. Сталося це перед зльотом його літака в аеропорту Тель-Авіва.

Про це пише німецьке видання Bild.

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Що відомо

Зазначається, що це сталося під час того, як Шольц та всі пасажири вже перебували в літаку, готуючись до вильоту. Проте через повітряну тривогу всім довелося покинути літак та впасти на землю.

Перевірка літака

Пізніше німецький канцлер перейшов до укриття, а служби безпеки і співробітники аеропорту перевірили повітряне судно на наявність можливих пошкоджень.

Дипломати падають на землю під час повітряної тривоги в Ізраїлі. Фото: скриншот з відео

Нагадаємо, на тлі загострення між Ізраїлем та Палестиною до Ізраїлю продовжують прибувати міжнародні делегації. Цього разу до країни прибув федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц.