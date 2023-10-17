В Ізраїлі під час повітряної тривоги Шольцу довелося впасти на землю
Канцлер Німеччини Олаф Шольц під час візиту до Ізраїлю був змушений лягти на землю через повітряну тривогу. Сталося це перед зльотом його літака в аеропорту Тель-Авіва.
Про це пише німецьке видання Bild.
Що відомо
Зазначається, що це сталося під час того, як Шольц та всі пасажири вже перебували в літаку, готуючись до вильоту. Проте через повітряну тривогу всім довелося покинути літак та впасти на землю.
Перевірка літака
Пізніше німецький канцлер перейшов до укриття, а служби безпеки і співробітники аеропорту перевірили повітряне судно на наявність можливих пошкоджень.
Нагадаємо, на тлі загострення між Ізраїлем та Палестиною до Ізраїлю продовжують прибувати міжнародні делегації. Цього разу до країни прибув федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц.
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