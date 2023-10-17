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В Ізраїлі під час повітряної тривоги Шольцу довелося впасти на землю

17 жовтня 2023 23:47
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
В Ізраїлі під час повітряної тривоги Шольцу довелося впасти на землю
Дипломати падають на землю під час повітряної тривоги в Ізраїлі. Фото: скриншот з відео
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Канцлер Німеччини Олаф Шольц під час візиту до Ізраїлю був змушений лягти на землю через повітряну тривогу. Сталося це перед зльотом його літака в аеропорту Тель-Авіва.

Про це пише німецьке видання Bild.

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Що відомо

Зазначається, що це сталося під час того, як Шольц та всі пасажири вже перебували в літаку, готуючись до вильоту. Проте через повітряну тривогу всім довелося покинути літак та впасти на землю.

Перевірка літака

Пізніше німецький канцлер перейшов до укриття, а служби безпеки і співробітники аеропорту перевірили повітряне судно на наявність можливих пошкоджень.

Шольц впав на землю
Дипломати падають на землю під час повітряної тривоги в Ізраїлі. Фото: скриншот з відео 

Нагадаємо, на тлі загострення між Ізраїлем та Палестиною до Ізраїлю продовжують прибувати міжнародні делегації. Цього разу до країни прибув федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц. 

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