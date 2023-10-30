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В Израиле подтвердили гибель немки, которая была в заложниках ХАМАСа

30 октября 2023 15:06
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В Израиле подтвердили гибель немки, которая была в заложниках ХАМАСа
Гражданка Германия, погибшая в заложниках ХАМАСа. Фото: Шани Лук Шани Лук/Instagram
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

МИД Израиля подтвердил гибель гражданки Германии Шани Лук, взятой в заложники боевиками ХАМАС . Девушке было 23 года.

Об этом сообщает CNN.

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Министерство иностранных дел Израиля сообщило, что немец Шани Лук, похищенный боевиками ХАМАС во время нападения 7 октября, был найден мертвым в Газе.

"Мы с глубоким потрясением сообщаем, что тело 23-летней гражданки Германии и Израиля Шани Лук было найдено и опознано. Шани, похищенная с музыкального фестиваля, подверглась пыткам, были провезены по Газе террористами ХАМАС, пережила непостижимые пытки", — заявил МИД Израиля. 

По данным израильской спасательной службы Zaka, на самом месте фестиваля Nova было найдено более 260 тел, однако общее число погибших может быть еще больше.

Напомним, недавно посол Израиля в Украине Михаил Бродский заявил, что Украина является "самой произраильской страной в Европе". Поэтому она может признать боевиков ХАМАС террористами.

Также мы писали, что Израиль перешел на новый этап войны. В настоящее время армия страны расширила свою наземную операцию в секторе Газа. Туда были направлены танки и пехота, а также их поддерживают массированные удары с воздуха и моря.

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