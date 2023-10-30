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В Ізраїлі підтвердили загибель німкені, яка була в заручниках ХАМАСу

30 жовтня 2023 15:06
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В Ізраїлі підтвердили загибель німкені, яка була в заручниках ХАМАСу
Громадянка Німеччина, яка загинула в заручниках ХАМАСу. Фото: Шані Лук Шані Лук/Instagram
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

МЗС Ізраїлю підтвердило загибель громадянки Німеччини Шані Лук, взятої в заручники бойовиками ХАМАС. Дівчині було 23 роки.

Про це повідомляє CNN

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Міністерство закордонних справ Ізраїлю повідомило, що німкеню Шані Лук, яку викрали бойовиками ХАМАС під час нападу 7 жовтня, знайшли мертвою у Газі.

"Ми з глибоким потрясінням повідомляємо, що тіло 23-річної громадянки Німеччини та Ізраїлю Шані Лук було знайдено та впізнано. Шані, яку викрали з музичного фестивалю, зазнала тортур, була провезена по Газі терористами ХАМАС, пережила незбагненні жахіття", — заявив МЗС Ізраїлю.

За даними ізраїльської рятувальної служби Zaka, на самому місці фестивалю Nova було знайдено понад 260 тіл, але загальна кількість загиблих може бути ще більшою.

Нагадаємо, нещодавно посол Ізраїлю в Україні  Михайло Бродський заявив, що Україна є "найбільш проізраїльською країною в Європі". Через це вона може визнати бойовиків ХАМАС терористами.

Також ми писали, що Ізраїль перейшов на новий етап війни. Наразі армія країни розширила свою наземну операцію в секторі Гази. Туди було направлено танки та піхоту, також їх підтримують масовані удари з повітря та моря.

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