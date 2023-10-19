В Китае Путин много говорил, однако конкретных предложений так и не сделал, — ISW

Диктатор Путин в Китае. Фото: Reuters

Во время своего визита в Китай российский диктатор Путин заявлял о своем желании углубить связи России с этой страной. При этом каких-либо практических предложений выдвинуто не было.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

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О чем говорил Путин

"Президент России Владимир Путин заявил о своем желании углубить российско-китайские экономические и политические связи, но не объявил о каких-либо практических изменениях на Международном форуме "Один пояс, один путь" в Пекине", — говорится в сообщении.

В Институте сообщили, что Путин заявил, что тесная координация внешней политики России и Китая особенно необходима в "текущих сложных условиях" и подчеркнул сотрудничество России и Китая в многосторонних форматах, включая инициативу "Один пояс, один путь", Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) ), Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и Евразийский экономический союз (ЕАЭС).

Путин также заявил, что экономическое сотрудничество между Россией и Китаем является неотъемлемой частью укрепления экономического, технологического и финансового суверенитета России. В частности, Путин не акцентировал внимание на российско-китайском сотрудничестве в сфере безопасности, возможно из-за воздержания Китая относительно безлимитного партнерства, которое Россия хочет установить.

Россия не достигла желаемых результатов

Диктатор РФ также провел двусторонние переговоры с президентом Китая Си Цзиньпином, которые также подчеркнули экономические связи между Россией и Китаем.

Визит Путина в Китай и встреча с Си, похоже, не привели к каким бы то ни было существенным изменениям в сдержанности Китая относительно установления желаемого Кремлем уровня двусторонних отношений или каких-либо прорывов в степени китайской военной поддержки России.

В частности, 18 октября министр финансов России Антон Силуанов заявил, что почти все российские гражданские беспилотники двойного назначения происходят из Китая, и заявил, что российское правительство преследует цель увеличить внутреннее производство гражданских беспилотников до 41 процента к 2025 году.

Ранее мы сообщали, что лидер Китая Си Цзиньпин считает, что энергетическое сотрудничество между его страной и Россией будет гарантировать энергетическую безопасность обоих государств. Он заявил, что Китай намерен и дальше сотрудничать с Москвой в этой сфере.