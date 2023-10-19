В Китаї Путін багато говорив, однак конкретних пропозицій так і не зробив, — ISW

Диктатор Путін у Китаї. Фото: Reuters

Під час свого візиту до Китаю російський диктатор Путін заявляв про своє бажання поглибити зв'язки Росії з цією країною. При цьому якихось практичних пропозицій висунуто не було.

Про це говориться в звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Про що говорив Путін

"Президент Росії Володимир Путін заявив про своє бажання поглибити російсько-китайські економічні та політичні зв'язки, але не оголосив про будь-які практичні зміни на Міжнародному форумі "Один пояс, один шлях" у Пекіні", — говориться у повідомленні.

В Інституті повідомили, що Путін заявив, що тісна координація зовнішньої політики Росії та Китаю є особливо необхідного в "поточних складних умовах" і підкреслив співпрацю Росії та Китаю в багатосторонніх форматах, включаючи ініціативу "Один пояс, один шлях", Шанхайську організацію співробітництва (ШОС), Асоціацію держав Південно-Східної Азії (АСЕАН) і Євразійський економічний союз (ЄАЕС).

Путін також заявив, що економічне співробітництво між Росією та Китаєм є невід’ємною частиною зміцнення економічного, технологічного та фінансового суверенітету Росії. Зокрема, Путін не акцентував увагу на російсько-китайському співробітництві у сфері безпеки, можливо, через стриманість Китаю щодо безлімітного партнерства, яке Росія хоче встановити.

Росія не досягла бажаних результатів

Диктатор РФ також провів двосторонні переговори з президентом Китаю Сі Цзіньпіном, які так само підкреслили економічні зв’язки між Росією та Китаєм.

Візит Путіна до Китаю та зустріч із Сі, схоже, не призвели до будь-яких суттєвих змін у стриманості Китаю щодо встановлення бажаного Кремлем рівня двосторонніх відносин або будь-яких проривів у ступені китайської військової підтримки Росії.

Зокрема, 18 жовтня міністр фінансів Росії Антон Силуанов заявив, що майже всі російські цивільні безпілотники подвійного призначення походять з Китаю, і заявив, що російський уряд має на меті збільшити внутрішнє виробництво цивільних безпілотників до 41 відсотка до 2025 року.

Раніше ми повідомляли, лідер Китаю Сі Цзіньпін вважає, що енергетичне співробітництво між його країною і Росією гарантуватиме енергетичну безпеку обох держав. Він заявив, що Китай має намір і далі співпрацювати з Москвою у цій сфері.