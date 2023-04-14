В Колумбии произошло необычное ДТП: погиб бегемот известного наркобарона Пабло Эскобара
В Колумбии на трассе между Медельином и Боготой автомобиль насмерть сбил бегемота. Этот бегемот одно время был частью частного зоопарка наркобарона Пабло Эскобара.
Об этом сообщает издание CNN.
ДТП с бегемотом
В Колумбии, на трассе между Медельином и столицей страны Боготой, произошло необычное ДТП.
Автомобиль сбил бегемота, который одно время жил в частном зоопарке известного наркобарона Пабло Эскобара.
Пострадавшим в автомобильном происшествии людям оказали помощь в больнице, а животное погибло на месте.
Частный зоопарк наркобарона
Бегемоты появились в Колумбии, когда их незаконно завез в свой частный зверинец известный наркобарон Пабло Эскобар.
После его гибели в 1993 году зоопарк был расформирован, большинство животных переселили — но бегемотов не стали трогать из-за проблем с транспортировкой.
С тех пор популяция бегемотов размножилась до 130-160 особей, распространившихся далеко за пределы бывшего ранчо Эскобара.
Напомним, в марте власти Колумбии приняли решение о переселении бегемотов Пабло Эскобара в Индию и Мексику.