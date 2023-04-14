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В Колумбии произошло необычное ДТП: погиб бегемот известного наркобарона Пабло Эскобара

14 апреля 2023 08:25
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
В Колумбии произошло необычное ДТП: погиб бегемот известного наркобарона Пабло Эскобара
Бегемот в зоопарк. Фото: Pixabay
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

В Колумбии на трассе между Медельином и Боготой автомобиль насмерть сбил бегемота. Этот бегемот одно время был частью частного зоопарка наркобарона Пабло Эскобара.

Об этом сообщает издание CNN.

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ДТП с бегемотом

В Колумбии, на трассе между Медельином и столицей страны Боготой, произошло необычное ДТП.

Автомобиль сбил бегемота, который одно время жил в частном зоопарке известного наркобарона Пабло Эскобара.

Пострадавшим в автомобильном происшествии людям оказали помощь в больнице, а животное погибло на месте.

Частный зоопарк наркобарона

Бегемоты появились в Колумбии, когда их незаконно завез в свой частный зверинец известный наркобарон Пабло Эскобар.

После его гибели в 1993 году зоопарк был расформирован, большинство животных переселили — но бегемотов не стали трогать из-за проблем с транспортировкой.

С тех пор популяция бегемотов размножилась до 130-160 особей, распространившихся далеко за пределы бывшего ранчо Эскобара.

Напомним, в марте власти Колумбии приняли решение о переселении бегемотов Пабло Эскобара в Индию и Мексику.

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