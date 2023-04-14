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В Колумбії сталася незвичайна ДТП: загинув бегемот відомого наркобарона Пабло Ескобара

14 квітня 2023 08:25
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
В Колумбії сталася незвичайна ДТП: загинув бегемот відомого наркобарона Пабло Ескобара
Бегемот у зоопарку. Фото: Pixabay
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

У Колумбії на трасі між Медельїном і Боготою автомобіль насмерть збив бегемота. Цей бегемот свого часу був частиною приватного зоопарку наркобарона Пабло Ескобара.

Про це повідомляє видання CNN.

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ДТП з бегемотом

У Колумбії, на трасі між Медельїном та столицею країни Боготою, сталася незвичайна ДТП.

Автомобіль збив бегемота, який у свій час жив у приватному зоопарку відомого наркобарона Пабло Ескобара.

Людям, які постраждали у автомобільній пригоді, надали допомогу в лікарні, а тварина загинула на місці.

Приватний зоопарк наркобарона

Бегемоти з’явилися в Колумбії, коли їх незаконно завіз до свого приватного звіринця відомий наркобарон Пабло Ескобар.

Після його загибелі 1993 року зоопарк був розформований, більшість тварин переселили — але бегемотів не стали чіпати через проблеми із транспортуванням.

Відтоді популяція бегемотів розмножилася до 130-160 особин, які розповсюдилися далеко за межі колишнього ранчо Ескобара.

Нагадаємо, у березні влада Колумбії ухвалила рішення про переселення бегемотів Пабло Ескобара до Індії та Мексики.

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