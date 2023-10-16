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В Ленинградской области РФ опрокинулась лодка с силовиками: всплыли не все

16 октября 2023 12:01
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В Ленинградской области РФ опрокинулась лодка с силовиками: всплыли не все
Лодка среди моря. Фото: Reuters, фото иллюстративное
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В Ленинградской области четверо россиян рыбачили в вечернее время суток на местном озере, когда их моторная лодка перевернулась. Выжили только двое, а тело одного из мужчин до сих пор ищут.

Об этом рассказывают росСМИ.

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Во время рыбалки на озере Михалевское в Ленинградской области России перевернулась лодка с прокурором, участковым полицейским, оперативниками Главного управления Генштаба ВС РФ (ГРУ), а также еще одним гражданским. Из четырех мужчин только двое смогли выбраться на берег.

Сообщается, что инцидент произошел 14 октября. Компания друзей отдыхала на турбазе в поселке Маслово. Вечером они отправились на рыбалку на моторной лодке, однако около 9 вечера лодка опрокинулась.

Кому удалось спастись

33-летний прокурор из Петербурга по имени Александр С. и 33-летний оперативник ГРУ по имени Марат М. сумели добраться до берега, тогда как двое других друзей — 33-летний участковый полицейский Алексей К. и гражданский Гайг Т. — погибли.

Пока спасатели продолжают поиски гражданина Алексея К. Информацию об инциденте на озере в Выборгском районе также подтвердило региональное медиа 47news. По словам журналистов, спасатели обследовали акваторию, но поиски результатов не принесли.

Ранее мы говорили, что на севере Италии автобус с пассажирами упал с Венецианского моста. Есть погибшие и раненые.

Напоминаем, что в сети появились первые фотографии изуродованных обломков подводного корабля "Титан" , которые извлекают из глубин Атлантического океана. На кадрах можно увидеть, как экипажи выгружают осколки субмарины с корабля Horizon Arctic на сушу.

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